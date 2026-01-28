ЗМІ розповіли про здійснення ключових прогнозів Буданова

Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Українські медіа звернули увагу на прогнози, які Кирило Буданов озвучував за час свого п'ятирічного перебування на посаді керівника Головного управління розвідки. Частина з них уже підтвердилася, інші залишаються актуальними або перебувають у процесі реалізації.

Про це йдеться в матеріалі аналітичного порталу "Слово і діло".

Реклама

Читайте також:

Які прогнози Кирила Буданова справдилися і що так і не втілилося в реальність

У публікації нагадують, що одним із перших прогнозів Буданова було попередження про початок повномасштабного вторгнення Росії за межами Донбасу. Він говорив про наступ на Київ із боку Чорнобиля, а також про загрозу для Харкова і Херсона. Подальший розвиток подій засвідчив, що ці оцінки виявилися точними.

Також у березні 2022 року Буданов заявляв, що Білорусь не вступатиме у війну повноцінно. За даними аналітиків, ця позиція й надалі відповідає реальній ситуації.

Окремо в матеріалі зазначається, що справдився і прогноз щодо успіхів Збройних сил України до кінця 2022 року. Йдеться про звільнення значної частини Харківської області та Херсона, що стало одними з найбільших воєнних досягнень того періоду.

Які прогнози Кирила Буданова здійснилися, які збулися частково або не відтворилися зовсім. Фото: Слово і діло

"Здійснюється прогноз колишнього розвідника, що спроби РФ захопити Україну проваляться – за останній рік росіяни не мали суттєвих перемог на полі бою, при цьому часто видавали фейкові "звільнення" міст за реальність. Тим часом сама армія РФ несе значні втрати", — йдеться в матеріалі "Слово і діло".

Ще один прогноз, який збувся на 100% стосується відсутності масових протестів у Росії через війну. Як пояснював сам Буданов, значна частина російського суспільства підтримує дії влади, що є наслідком багаторічної пропаганди.

У матеріалі також згадують економічні оцінки Буданова. Він прогнозував, що на четвертий рік війни Росія зіткнеться з відчутними економічними проблемами. Аналітики зазначають, що у 2024 році країна пережила паливну кризу, різке зростання цін, інфляцію, посилення санкційного тиску, скорочення інвестицій і падіння доходів від експорту енергоносіїв.

Серед прогнозів, які залишаються актуальними, називають можливе застосування Росією ядерної зброї, виплату репарацій Україні після завершення війни, повернення Криму комбінованим шляхом та відкриття можливостей для завершення бойових дій.

Водночас аналітики нагадують і про прогнози, які не справдилися. Серед них були припущення про завершення активної фази війни до кінця 2022 року, введення українських військ до Криму навесні 2023 року, закінчення війни у 2023 році з виходом на кордони 1991 року, а також очікування покращення ситуації для України у 2025 році та досягнення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, відколи Кирило Буданов очолив Офіс Президента України, в російських пропагандистських ЗМІ почалась істерика.

Також соцопитування від КМІС показало, як українці ставляться до Кирила Буданова та чи довіряють йому.