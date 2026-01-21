Відео
Україна
Головна Новини дня Буданов майже зрівнявся із Залужним за рівнем довіри — опитування

Буданов майже зрівнявся із Залужним за рівнем довіри — опитування

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 10:27
Буданов майже зрівнявся із Залужним за рівнем довіри — КМІС
Керівник ОПУ Кирило Буданов. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Керівник Офісу президента Кирило Буданов суттєво скоротив розрив із колишнім головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним у рейтингу суспільної довіри. 

Про це свідчать результати січневого опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Читайте також:

Буданов наздогнав Залужного в рейтингу довіри

Дослідження показали, що Буданову довіряють 70% опитаних українців, тоді як Залужному — 72% громадян. При цьому баланс довіри-недовіри в обох діячів однаковий — +51%, що фактично свідчить про вирівнювання їхніх позицій у суспільному сприйнятті.

Соціологи також звернули увагу на те, що в попередніх хвилях досліджень розрив між цими показниками був помітнішим. Натомість у січні 2026 року Буданов не лише зберіг високий рівень довіри, а й наблизився до абсолютного лідерства в рейтингу попри зміну свого публічного статусу.

Важливо, що зростання довіри до нього відбулося після переходу з військової сфери до політико-адміністративної — на посаду голови Офісу Президента. Традиційно ця позиція вважається такою, що швидко знижує персональні рейтинги.

У КМІС наголосили, що загалом саме діячі сектору безпеки й оборони сьогодні очолюють рейтинги довіри та суттєво випереджають цивільних політиків. За оцінкою соціологів, це відображає запит суспільства на лідерів, які проявили себе під час повномасштабної війни.

Опитування проводилося впродовж 9-14 січня 2026 року методом телефонних інтерв'ю (CATI). У дослідженні взяли участь 601 респондент з підконтрольних уряду України територій. Формальна статистична похибка не перевищує 5,3%.

Зазначається, що після призначення на посаду керівника Офісу Президента рівень довіри до Буданова демонструє позитивну динаміку у порівнянні з даними опитувань станом на грудень 2025 року.

Нагадаємо, раніше Денис Капустін заявив, що ГУР під керівництвом Буданова стало брендом рівня ЦРУ. Він вважає, що на посту Офісу Президента у нього з'явилося ще більше можливостей.

Водночас експерт розповів, Буданов має вищий рівень довіри з боку українців серед трійки лідерів. Він вважає, що колишній очільник ГУР вийшов за межі суто військової ролі.

рейтинг Україна Валерій Залужний опитування Кирило Буданов довіра
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
