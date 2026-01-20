Буданов єдиний з лідерів рейтингів наростив довіру — експерт

Відео
Буданов має вищий рівень довіри з боку українців — експерт

Буданов має вищий рівень довіри з боку українців — експерт

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 11:59
Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Голова Офісу президента Кирило Буданов виявився єдиним серед трійки лідерів довіри українців, кому вдалося покращити свій показник. На його думку, така динаміка свідчить про те, що колишній очільник ГУР вийшов за межі суто військової ролі та дедалі більше сприймається суспільством як самостійний політичний гравець.

На це, коментуючи результати нового соціологічного опитування, звернув увагу блогер і політичний оглядач Олексій Голобуцький, посилаючись на результати опитування КМІС.

Буданов завоював високу довіру в українців

"Вийшло свіже опитування КМІС – і після всіх кадрових ротацій, турбулентності та інформаційних хвиль трійка лідерів довіри фактично не змінилася. На вершині – Володимир Зеленський, Валерій Залужний і Кирило Буданов. Але якщо у Зеленського і Залужного показники загалом стабільні, то Буданов – єдиний із цієї трійки, хто додав у довірі", — висловився Голобуцький.

Політичний оглядач нагадав, що в попередніх замірах довіра до тодішнього керівника ГУР становила близько 65%, тоді як нині вона сягнула приблизно 70%. 

"По-перше, Буданов остаточно вийшов за межі ролі "чисто військового". Він уже сприймається не лише як силовик чи керівник спецслужби, а як політичний діяч — без формального статусу, але з реальною політичною вагою. По-друге, зростання довіри відбулося після переходу на одну з найбільш токсичних і "заплямованих" посад у системі влади – керівника Офісу Президента. Традиційно це позиція, яка швидко "з’їдає" рейтинги. По-третє, це ще раз підтверджує загальну тенденцію: суспільний запит на нових лідерів, які проявили себе під час війни, значно сильніший за довіру до "старої" політичної еліти", — заявив блогер.

Найцікавіше, вважає він, ще попереду, адже перетворення рейтингів довіри на електоральні симпатії може принести несподівані результати. Йдеться вже не лише про фіксацію рівня довіри, а про повноцінні політичні рейтинги з моделями виборів, можливими сценаріями та перетоками голосів. За словами оглядача, такі дослідження, ймовірно, вже готуються і можуть виявитися значно більш сюрпризними, ніж нинішні цифри.

Нагадаємо, також експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Богдан Попов високо оцінив вміння Кирила Буданова вести переговори зі США.

Окремо журналіст "Української правди" Роман Кравець розповів, як сприймають Кирила Буданова у США.

українці опитування Кирило Буданов довіра соцопитування
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
