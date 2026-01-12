Відео
Відео

Головна Новини дня Експерт назвав Буданова найкращим політиком у роботі зі США

Експерт назвав Буданова найкращим політиком у роботі зі США

Дата публікації: 12 січня 2026 17:43
Буданов на чолі ОП посилює переговорні позиції України зі США
Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Богдан Попов оцінив роботу Кирила Буданова на новій посаді. За його словами, керівник Офісу Президента посилює переговорні можливості країни на міжнародній арені.

Про це Богдан Попов сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

Робота Буданова в ОП

Попов наголосив, що Україна отримала внутрішньополітичні ротації, яких американці дуже хотіли. Йдеться про Кирила Буданова на посаді очільника ОП. 

"Це найкращий політик в Україні, наразі вже політик, в комунікації з американцями. У нього найкраща лінія. Його там поважають, дехто боїться і дуже люблять, тому що вони зростали разом", — каже він.

За його словами, це дуже вдала посада. Однак наразі питання полягає в тому, чи буде Буданов головним перемовником після того, як Сергія Кислицю призначили першим заступником відповідальним за дипломатичний трек.

"Але я не сумніваюся, що буде. І саме його постать нормалізує наші відносини зі Сполученими Штатами ще на кращий рівень. Він зі Стефанішиною разом — це два політики в Україні, які прийнятні США найбільше. Ми розуміємо, що президент Зеленський, ми тут виносимо його за рамки. Він лідер держави. Тут вони будуть з ним рахуватися у будь-якому випадку", — додав експерт.

Нагадаємо, колишній глава МЗС Дмитро Кулеба висловився про призначення Буданова на посаду керівника ОП.

А нещодавно український лідер Володимир Зеленський заслухав Буданова щодо дипломатичної роботи.

