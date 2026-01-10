Відео
Головна Новини дня Санкції та переговори — Зеленський заслухав доповідь Буданова

Санкції та переговори — Зеленський заслухав доповідь Буданова

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 16:18
Зеленський заслухав доповідь Буданова 10 січня
Президент України Володимир Зеленський та очільник Офісу президента Кирило Буданов. Фото: Зеленський/Telegram

У суботу, 10 січня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника Офісу президента Кирила Буданова. Сторони обговорили питання санкційної політики та дипломатичну роботу.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Читайте також:
Зеленський заслухав доповідь Буданова
Володимир Зеленський під час розмови із Будановим 10 січня 2026 року. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський заслухав доповідь Буданова — про що говорили

"Доповідь Кирила Буданова. Обговорили пріоритети роботи Офісу президента, і зокрема питання санкційної політики. Всі напрями тиску на Росію та повʼязаних із нею осіб мають зберігатися та адаптуватися під зміну реалій воєнного часу", — поінформував президент.

Крім того, він анонсував посилення санкційного інструментарію.

Глава держави зазначив, що Буданов доповів щодо частини зустрічей у межах дипломатичного треку перемовин.

Під час розмови сторони визначили й завдання в межах внутрішньої політики, які потребують вирішення в першочерговому порядку.

Зазначимо, що сьогодні Зеленський також заслухав доповідь тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ Євгенія Хмари.

Раніше ми інформували, що глава держави підписав указ про оновлення складу Ставки Верховного Головнокомандувача.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
