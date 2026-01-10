Зеленський заслухав доповідь Буданова 10 січня

Президент України Володимир Зеленський та очільник Офісу президента Кирило Буданов. Фото: Зеленський/Telegram

У суботу, 10 січня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника Офісу президента Кирила Буданова. Сторони обговорили питання санкційної політики та дипломатичну роботу.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Володимир Зеленський під час розмови із Будановим 10 січня 2026 року. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський заслухав доповідь Буданова — про що говорили

"Доповідь Кирила Буданова. Обговорили пріоритети роботи Офісу президента, і зокрема питання санкційної політики. Всі напрями тиску на Росію та повʼязаних із нею осіб мають зберігатися та адаптуватися під зміну реалій воєнного часу", — поінформував президент.

Крім того, він анонсував посилення санкційного інструментарію.

Глава держави зазначив, що Буданов доповів щодо частини зустрічей у межах дипломатичного треку перемовин.

Під час розмови сторони визначили й завдання в межах внутрішньої політики, які потребують вирішення в першочерговому порядку.

Зазначимо, що сьогодні Зеленський також заслухав доповідь тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ Євгенія Хмари.

Раніше ми інформували, що глава держави підписав указ про оновлення складу Ставки Верховного Головнокомандувача.