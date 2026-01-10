Відео
Хмара повідомив Зеленському про результати операцій СБУ

Хмара повідомив Зеленському про результати операцій СБУ

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 15:15
Хмара 10 січня повідомив Зеленському про результати операцій СБУ
Володимир Зеленський та Євгеній Хмара. Фото: Зеленський/Telegram

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України, генерал-майор Євгеній Хмара доповів  президенту України Володимиру Зеленському про нещодавні бойові операції. За його словами, були досягнуті результати, на розраховували.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у суботу, 10 січня. 

Читайте також:

Робота СБУ

Зеленський повідомив про змість доповіді Євгенія Хмари. Він підкреслив важливість того, що бойові операції СБУ реалізовуються саме так, як потрібно Україні. Євгеній Хмара також доповів президенту щодо деталей операцій, які відбулися нещодавно. 

Хмара повідомив Зеленському про результати операцій СБУ - фото 1
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"На сьогодні ще зарано говорити про них публічно, але результати, на які ми розраховували, є. Нові операції теж погоджені. Служба безпеки України продовжує протидію і всім формам диверсій проти України, а також проявам колаборації з ворогом", — зазначив Зеленський. 

Президент наголосив, що будь-яка діяльність російських структур в Україні незмінно блокується. Він подякував всім оперативникам і спецпризначенцям СБУ, які захищають Україну та її національні інтереси. 

Зеленський 5 січня зустрівся з Євгенієм Хмарою. Вони обговорили розвиток СБУ та спеціальні операції.

Зеленський назначив Євгенія Хмару тимчасовим очільником СБУ. До цього цю посаду займав Василь Малюк.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
