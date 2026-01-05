Відео
Відео

Президент зустрівся з Євгенієм Хмарою — обговорили розвиток СБУ

Президент зустрівся з Євгенієм Хмарою — обговорили розвиток СБУ

Ua
Дата публікації: 5 січня 2026 13:41
Зеленський обговорив розвиток СБУ з главою спецпризначенців Євгенієм Хмарою
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з начальником Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України Євгенієм Хмарою. Вони обговорили розвиток СБУ та спеціальні операції, які зараз готуємо. 

Про це глава держави повідомив у Telegram у понеділок, 5 січня.

"Вдячний Євгенію та всім нашим воїнам-спецпризначенцям за надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни. Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність", — йдеться в повідомленні.

Зеленський додав, що Україна масштабуватиме досвід спецпризначенців та ЦСО "А".

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
