Зеленський обговорив розвиток СБУ з главою спецпризначенців Євгенієм Хмарою

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з начальником Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України Євгенієм Хмарою. Вони обговорили розвиток СБУ та спеціальні операції, які зараз готуємо.

Про це глава держави повідомив у Telegram у понеділок, 5 січня.

"Вдячний Євгенію та всім нашим воїнам-спецпризначенцям за надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни. Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність", — йдеться в повідомленні.

Зеленський додав, що Україна масштабуватиме досвід спецпризначенців та ЦСО "А".

