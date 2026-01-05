Відео
Головна Новини дня Зеленський призначив ексміністерку Канади своєю радницею

Зеленський призначив ексміністерку Канади своєю радницею

Ua
Дата публікації: 5 січня 2026 11:43
Христя Фріланд стала радницею України з питань економічного розвитку
Термінова новина

Радницею України з питань економічного розвитку стала колишня віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд. Вона має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у понеділок, 5 січня.

Читайте також:

Фріланд стала радницею України з питань економічного розвитку

"Сьогодні призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку. Христя фахово володіє саме такими питаннями й має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій", — йдеться в повідомленні.

Президент наголосив, що зараз Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість заради відновлення України і заради зміцнення оборони.

Новина доповнюється

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
