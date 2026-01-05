Христя Фриланд стала советником Украины по вопросам экономического развития

Владимир Зеленский и Христя Фриланд. Фото: Офис президента

Советником Украины по вопросам экономического развития стала бывшая вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд. Она имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 5 января.

Указ президента. Фото: скриншот

Фриланд стала советником Украины по вопросам экономического развития

"Сегодня назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития. Христя профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций", — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что сейчас Украине нужно увеличивать внутреннюю устойчивость ради восстановления Украины и ради укрепления обороны.

Напомним, Зеленский сегодня также назначил первого заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Кроме того, сегодня стало известно, что глава Службы безопасности Украины согласен уйти в отставку.