Зеленский назначил экс-министра Канады своим советником

Зеленский назначил экс-министра Канады своим советником

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 11:43
Христя Фриланд стала советником Украины по вопросам экономического развития
Владимир Зеленский и Христя Фриланд. Фото: Офис президента

Советником Украины по вопросам экономического развития стала бывшая вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд. Она имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 5 января.

Читайте также:
указ
Указ президента. Фото: скриншот

Фриланд стала советником Украины по вопросам экономического развития

"Сегодня назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития. Христя профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций", — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что сейчас Украине нужно увеличивать внутреннюю устойчивость ради восстановления Украины и ради укрепления обороны.

Напомним, Зеленский сегодня также назначил первого заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Кроме того, сегодня стало известно, что глава Службы безопасности Украины согласен уйти в отставку.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
