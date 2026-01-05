Христя Фриланд стала советником Украины по вопросам экономического развития

Зеленский назначил экс-министра Канады своим советником
Советником Украины по вопросам экономического развития стала бывшая вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд. Она имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 5 января.
Фриланд стала советником Украины по вопросам экономического развития
"Сегодня назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития. Христя профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций", — говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что сейчас Украине нужно увеличивать внутреннюю устойчивость ради восстановления Украины и ради укрепления обороны.
Напомним, Зеленский сегодня также назначил первого заместителя руководителя Офиса президента Украины.
Кроме того, сегодня стало известно, что глава Службы безопасности Украины согласен уйти в отставку.
