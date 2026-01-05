Видео
Кислицу назначили первым заместителем руководителя ОП

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 11:39
Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы ОП
Сергей Кислица и Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о кадровых изменениях в Офисе Президента. Согласно указу №14/2026, Сергей Кислица назначен Первым заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. Соответствующее решение глава государства принял 5 января 2026 года.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса Президента Украины.

Читайте также:

Сергей Кислица стал первым заместителем руководителя ОПУ

Указ. Фото: скриншот

Сергей Кислица — украинский дипломат. В 2020-2025 годах он занимал должность Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций. Кислица неоднократно представлял Украину на заседаниях Совета Безопасности ООН, в частности при обсуждении российской агрессии, и известен жесткой и принципиальной позицией относительно нарушений международного права со стороны России.

Напомним, что несколько дней назад стало известно, что Зеленский предлагал Сергею Кислице данную должность.

Также недавно Кирилл Буданов стал главой Офиса Президента Украины.

Между тем источники сообщили "Украинской правде", что Василий Малюк якобы согласился уйти с должности главы СБУ.

Владимир Зеленский Офис президента политики Сергей Кислица указ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
