Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о кадровых изменениях в Офисе Президента. Согласно указу №14/2026, Сергей Кислица назначен Первым заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. Соответствующее решение глава государства принял 5 января 2026 года.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса Президента Украины.

Сергей Кислица — украинский дипломат. В 2020-2025 годах он занимал должность Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций. Кислица неоднократно представлял Украину на заседаниях Совета Безопасности ООН, в частности при обсуждении российской агрессии, и известен жесткой и принципиальной позицией относительно нарушений международного права со стороны России.

Напомним, что несколько дней назад стало известно, что Зеленский предлагал Сергею Кислице данную должность.

Также недавно Кирилл Буданов стал главой Офиса Президента Украины.

Между тем источники сообщили "Украинской правде", что Василий Малюк якобы согласился уйти с должности главы СБУ.