Зеленський призначив Кислицю першим заступником глави ОП

Сергій Кислиця та Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про кадрові зміни в Офісі Президента. Згідно з указом №14/2026, Сергій Кислиця призначений Першим заступником Керівника Офісу Президента України. Відповідне рішення глава держави ухвалив 5 січня 2026 року.

Відповідний указ з'явився на сайті Офісу Президента України.

Указ. Фото: скриншот

Сергій Кислиця — український дипломат. У 2020–2025 роках він обіймав посаду Постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй. Кислиця неодноразово представляв Україну на засіданнях Ради Безпеки ООН, зокрема під час обговорення російської агресії, та відомий жорсткою і принциповою позицією щодо порушень міжнародного права з боку Росії.

Нагадаємо, що кілька днів тому стало відомо, що Зеленський пропонував Сергію Кислиці дану посаду.

Також нещодавно Кирило Буданов став головою Офісу Президента України.

Тим часом джерела повідомили "Українській правді", що Василь Малюк нібито погодився піти з посади голови СБУ.