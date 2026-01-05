Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кислицю призначили першим заступником керівника ОП

Кислицю призначили першим заступником керівника ОП

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 11:39
Зеленський призначив Кислицю першим заступником глави ОП
Сергій Кислиця та Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про кадрові зміни в Офісі Президента. Згідно з указом №14/2026, Сергій Кислиця призначений Першим заступником Керівника Офісу Президента України. Відповідне рішення глава держави ухвалив 5 січня 2026 року.

Відповідний указ з'явився на сайті Офісу Президента України.

Реклама
Читайте також:

Сергій Кислиця став першим заступником керівника ОПУ

null
Указ. Фото: скриншот

Сергій Кислиця — український дипломат. У 2020–2025 роках він обіймав посаду Постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй. Кислиця неодноразово представляв Україну на засіданнях Ради Безпеки ООН, зокрема під час обговорення російської агресії, та відомий жорсткою і принциповою позицією щодо порушень міжнародного права з боку Росії.

Нагадаємо, що кілька днів тому стало відомо, що Зеленський пропонував Сергію Кислиці дану посаду.

Також нещодавно Кирило Буданов став головою Офісу Президента України.

Тим часом джерела повідомили "Українській правді", що Василь Малюк нібито погодився піти з посади голови СБУ.

Володимир Зеленський Офіс президента політики Сергій Кислиця указ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації