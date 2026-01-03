Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента

Сергій Кислиця і Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю на посаду в Офіс Президента. Тепер він також буде виконувати обов'язки першого заступника керівника ОП.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

"Зустрівся із Сергієм Кислицею. Обговорили деталі нашої дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі Президента, а саме забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС. Сергій буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента. Звісно, він продовжить роботу і в переговорному процесі", — написав президент.

