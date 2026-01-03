Відео
Головна Новини дня Зеленський запропонував Кислиці посаду в Офісі Президента

Зеленський запропонував Кислиці посаду в Офісі Президента

Дата публікації: 3 січня 2026 19:28
Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента
Сергій Кислиця і Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю на посаду в Офіс Президента. Тепер він також буде виконувати обов'язки першого заступника керівника ОП.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

Читайте також:

"Зустрівся із Сергієм Кислицею. Обговорили деталі нашої дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі Президента, а саме забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС. Сергій буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента. Звісно, він продовжить роботу і в переговорному процесі", — написав президент.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
