Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента

Зеленський запропонував Кислиці посаду в Офісі Президента
Президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю на посаду в Офіс Президента. Тепер він також буде виконувати обов'язки першого заступника керівника ОП.
Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.
"Зустрівся із Сергієм Кислицею. Обговорили деталі нашої дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі Президента, а саме забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС. Сергій буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента. Звісно, він продовжить роботу і в переговорному процесі", — написав президент.
