Зеленський призначив Олега Іващенка новим керівником ГУР

Зеленський призначив нового начальника ГУР — хто ним став
Президент України Володимир Зеленський призначив нового керівника Головного управління розвідки Міноборони. Ним став Олег Іващенко.
Про це глава держави повідомив у Telegram у пʼятницю, 2 січня.
Нарада Зеленського та Іващенка
Український лідер провів нараду з Олегом Іващенком. Як керівник Служби зовнішньої розвідки він доповів про загальну ситуацію навколо України та актуальні загрози.
"Фокусуємось і надалі на зменшенні російського економічного потенціалу: що менше агресор заробляє, то більше можливостей буде для дипломатії. Особливо це стосується російського нафтового експорту, який буде обмежуватись і дешевшати", — зазначив Зеленський.
За його словами, аналогічні й дії щодо російського воєнного виробництва: що більше вдасться обірвати звʼязків агресора зі світом та схем обходу санкцій, то більше потенціалу буде в зусиль для закінчення війни.
Глава держави висловив вдячність СЗР за роботу в цьому напрямі та відповідну інформацію.
Призначення Іващенка керівником ГУР
"Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України", — додав Зеленський.
Нагадаємо, Кирило Буданов погодився очолити Офіс Президента України. Він наголосив, що це честь та відповідальність.
Згодом експерт пояснив, як рішення про перехід Буданова в ОП змінить роботу ГУР.
