Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський призначив нового начальника ГУР — хто ним став

Зеленський призначив нового начальника ГУР — хто ним став

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 17:10
Зеленський призначив Олега Іващенка новим керівником ГУР
Володимир Зеленський та Олег Іващенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський призначив нового керівника Головного управління розвідки Міноборони. Ним став Олег Іващенко.

Про це глава держави повідомив у Telegram у пʼятницю, 2 січня.

Реклама
Читайте також:

Нарада Зеленського та Іващенка

Український лідер провів нараду з Олегом Іващенком. Як керівник Служби зовнішньої розвідки він доповів про загальну ситуацію навколо України та актуальні загрози.

Володимир Зеленський та Олег Іващенко
Володимир Зеленський та Олег Іващенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Фокусуємось і надалі на зменшенні російського економічного потенціалу: що менше агресор заробляє, то більше можливостей буде для дипломатії. Особливо це стосується російського нафтового експорту, який буде обмежуватись і дешевшати", — зазначив Зеленський.

За його словами, аналогічні й дії щодо російського воєнного виробництва: що більше вдасться обірвати звʼязків агресора зі світом та схем обходу санкцій, то більше потенціалу буде в зусиль для закінчення війни.

Олег Іващенко
Олег Іващенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава держави висловив вдячність СЗР за роботу в цьому напрямі та відповідну інформацію.

Призначення Іващенка керівником ГУР

"Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України", — додав Зеленський.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кирило Буданов погодився очолити Офіс Президента України. Він наголосив, що це честь та відповідальність.

Згодом експерт пояснив, як рішення про перехід Буданова в ОП змінить роботу ГУР.

Володимир Зеленський Україна президент ГУР Олег Іващенко
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації