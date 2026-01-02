Зеленський призначив Олега Іващенка новим керівником ГУР

Володимир Зеленський та Олег Іващенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський призначив нового керівника Головного управління розвідки Міноборони. Ним став Олег Іващенко.

Про це глава держави повідомив у Telegram у пʼятницю, 2 січня.

Нарада Зеленського та Іващенка

Український лідер провів нараду з Олегом Іващенком. Як керівник Служби зовнішньої розвідки він доповів про загальну ситуацію навколо України та актуальні загрози.

"Фокусуємось і надалі на зменшенні російського економічного потенціалу: що менше агресор заробляє, то більше можливостей буде для дипломатії. Особливо це стосується російського нафтового експорту, який буде обмежуватись і дешевшати", — зазначив Зеленський.

За його словами, аналогічні й дії щодо російського воєнного виробництва: що більше вдасться обірвати звʼязків агресора зі світом та схем обходу санкцій, то більше потенціалу буде в зусиль для закінчення війни.

Олег Іващенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава держави висловив вдячність СЗР за роботу в цьому напрямі та відповідну інформацію.

Призначення Іващенка керівником ГУР

"Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кирило Буданов погодився очолити Офіс Президента України. Він наголосив, що це честь та відповідальність.

Згодом експерт пояснив, як рішення про перехід Буданова в ОП змінить роботу ГУР.