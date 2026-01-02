Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский назначил нового начальника ГУР — кто им стал

Зеленский назначил нового начальника ГУР — кто им стал

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 17:10
Зеленский назначил Олега Иващенко новым руководителем ГУР
Владимир Зеленский и Олег Иващенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя Главного управления разведки Минобороны. Им стал Олег Иващенко.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в пятницу, 2 января.

Реклама
Читайте также:

Совещание Зеленского и Иващенко

Украинский лидер провел совещание с Олегом Иващенко. Как руководитель Службы внешней разведки он доложил об общей ситуации вокруг Украины и актуальных угрозах.

Володимир Зеленський та Олег Іващенко
Владимир Зеленский и Олег Иващенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Фокусируемся и в дальнейшем на уменьшении российского экономического потенциала: чем меньше агрессор зарабатывает, тем больше возможностей будет для дипломатии. Особенно это касается российского нефтяного экспорта, который будет ограничиваться и дешеветь", — отметил Зеленский.

По его словам, аналогичные и действия в отношении российского военного производства: чем больше удастся оборвать связей агрессора с миром и схем обхода санкций, тем больше потенциала будет у усилий для окончания войны.

Олег Іващенко
Олег Иващенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава государства выразил благодарность СВР за работу в этом направлении и соответствующую информацию.

Назначение Иващенко руководителем ГУР

"С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины", — добавил Зеленский.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Кирилл Буданов согласился возглавить Офис Президента Украины. Он отметил, что это честь и ответственность.

Впоследствии эксперт объяснил, как решение о переходе Буданова в ОП изменит работу ГУР.

Владимир Зеленский Украина президент ГУР Олег Иващенко
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации