Зеленский назначил Олега Иващенко новым руководителем ГУР

Владимир Зеленский и Олег Иващенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя Главного управления разведки Минобороны. Им стал Олег Иващенко.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в пятницу, 2 января.

Реклама

Читайте также:

Совещание Зеленского и Иващенко

Украинский лидер провел совещание с Олегом Иващенко. Как руководитель Службы внешней разведки он доложил об общей ситуации вокруг Украины и актуальных угрозах.

Владимир Зеленский и Олег Иващенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Фокусируемся и в дальнейшем на уменьшении российского экономического потенциала: чем меньше агрессор зарабатывает, тем больше возможностей будет для дипломатии. Особенно это касается российского нефтяного экспорта, который будет ограничиваться и дешеветь", — отметил Зеленский.

По его словам, аналогичные и действия в отношении российского военного производства: чем больше удастся оборвать связей агрессора с миром и схем обхода санкций, тем больше потенциала будет у усилий для окончания войны.

Олег Иващенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава государства выразил благодарность СВР за работу в этом направлении и соответствующую информацию.

Назначение Иващенко руководителем ГУР

"С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Кирилл Буданов согласился возглавить Офис Президента Украины. Он отметил, что это честь и ответственность.

Впоследствии эксперт объяснил, как решение о переходе Буданова в ОП изменит работу ГУР.