Назначение Буданова главой ОП не создаст рисков для ГУР, — заявление Буряченко

Кандидат политических наук Алексей Буряченко высказался о назначении Кирилла Буданова главой Офиса Президента. По его словам, это решение не ослабит работу Главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом Алексей Буряченко рассказал в эфире День.LIVE в пятницу, 2 января.

Буряченко отметил, что в ГУР сформирована сильная и системная команда, поэтому никаких провисаний в работе не будет. По его словам, одним из наиболее вероятных кадровых решений может быть привлечение Андрея Юсова.

Кандидат политических наук говорит, что серьезных проблем не возникнет и никаких провисаний не будет. Он считает, что занимая должность руководителя ОП, Буданов при необходимости сможет поддержать ГУР независимо от того, будет ли там новый руководитель.

Буряченко также прогнозирует вероятную волну медийных атак на Буданова.

"То есть это не о политических амбициях, это не о выборах, это то же самое, о чем мы говорили, о том, что государственник должен выполнять государственные функции. И я уже даже маленький могу прогноз делать, что те грантоориентированные наши активисты, которые очень положительно воспринимали Буданова, теперь, я думаю, что в подавляющем большинстве сразу начнут его медийно атаковать", — отметил он.

По его мнению, этот период потребует от него холодной выдержки и профессионализма.

Напомним, Буданов принял предложение Зеленского возглавить Офис Президента. По его словам, это честь и ответственность.

Новини.LIVE рассказывали, что известно о Кирилле Буданове, который с 5 августа 2020 года возглавлял ГУР.