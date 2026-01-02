Відео
Головна Новини дня Експерт пояснив, що буде з ГУР після переходу Буданова в ОП

Експерт пояснив, що буде з ГУР після переходу Буданова в ОП

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 16:50
Призначення Буданова головою ОП не створить ризиків для ГУР, — заява Буряченко
Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Кандидат політичних наук Олексій Буряченко висловився про призначення Кирила Буданова очільником Офісу Президента. За його словами, це рішення не послабить роботу Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це Олексій Буряченко розповів в ефірі День.LIVE у пʼятницю, 2 січня.

Читайте також:

Робота ГУР після зміни керівника

Буряченко зауважив, що у ГУР сформована сильна та системна команда, тому жодних провисань у роботі не буде. За його словами, одним із найбільш ймовірних кадрових рішень може бути залучення Андрія Юсова.

Кандидат політичних наук каже, що серйозних проблем не виникне й жодних провисань не буде. Він вважає, що обіймаючи посаду керівника ОП, Буданов за потреби зможе підтримати ГУР незалежно від того, чи буде там новий керівник.

Буряченко також прогнозує ймовірну хвилю медійних атак на Буданова.

"Тобто це не про політичні амбіції, це не про вибори, це те саме, про що ми говорили, про те, що державник має виконувати державні функції. І я вже навіть маленький можу прогноз робити, що ті грантоорієнтовані наші активісти, які дуже позитивно сприймали Буданова, тепер, я думаю, що в переважній більшості одразу почнуть його медійно атакувати", — зазначив він.

На його думку, цей період потребуватиме від нього холодної витримки й професійності.

Нагадаємо, Буданов прийняв пропозицію Зеленського очолити Офіс Президента. За його словами, це честь та відповідальність.

Новини.LIVE розповідали, що відомо про Кирила Буданова, який з 5 серпня 2020 року очолював ГУР.

Офіс президента розвідка Україна політики Кирило Буданов ГУР
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
