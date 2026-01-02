Хто став новим керівником Офісу президента. Що відомо про Кирила Буданова

Кирило Буданов. Фото: Reuters

Новим очільником Офісу президента Володимира Зеленського став генерал-лейтенант Кирило Буданов. До цього він був наймолодшим керівником Головного управління розвідки Міноборони України.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про нового топрадника президента.

Біографія Буданова

Народився Кирило Буданов 4 січня 1986 року в Києві. У неділю йому виповниться 40 років.

Про його дитинство та юність майже нічого невідомо. Також невідомо, хто такі батьки Буданова та чим вони займаються.

Теперішня дружина Буданова — Маріанна. Вона за фахом психолог.

Кирило Буданов та дружина Маріанна. Фото з соцмереж

Маріанна — друга дружина очільника ГУР МО, з якою він побрався у 2013 році. За чотири роки до того Буданов одружився вперше, проте цей шлюб тривав недовго.

28 листопада 2023 року стало відомо, що Маріанну та ще кількох співробітників ГУР МО отруїли.

Кар'єра

Раніше Буданов займався спортивним підводним плаванням та підводним орієнтуванням.

У 2007 році закінчив навчання в Одеському інституті Сухопутних військ. Із того року і почав працювати у лавах воєнної розвідки почав працювати з 2007 року.

У 2022 році Буданов закінчив Воєнно-дипломатичну академію імені Євгенія Березняка. У 2023 він вступив до аспірантури Острозької академії на спеціальність "Політологія", а у 2024 — закінчив Києво-Могилянську Бізнес-Школу, курс "Стратегічна архітектура".

Кирило Буданов у кабінеті. Фото: УП

Крім того, у 2024 році новий очільник ОП отримав звання почесний доктор ("Doctor Honoris Causa") Київської школи економіки. Ступінь присвоєно за досягнення у розвитку української державності, убезпеченні української нації та стратегічну співпрацю з освітніми та науковими інституціями.

У 2020 році був заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України.

5 серпня 2020 року його було призначено керівником ГУР — він став наймолодшим на цій посаді.

Володимир Зеленський і Кирило Буданов. Фото: Telegram Зеленського

Також він очолює Комітет з питань розвідки при президентові України (2022). Із 2022 року призначений головою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Участь Буданова у бойових діях

Буданов брав участь у бойових діях проти Росії з 2014 року. Зокрема на території тимчасово окупованого Криму він займався оперативною розвідувальною діяльністю.

Тричі був поранений у бою. Повний кавалер ордена "За мужність".

Указом Президента України від 8 лютого 2024 року № 57/2024 йому було присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Хто був попереднім очільником Офісу президента

Попередником Буданова був Андрій Єрмак. 28 листопада він написав заяву про відставку. Згодом Зеленський її підписав та звільнив його із займаної посади.

Також відомо, що НАБУ та САП провели в Єрмака обшуки.

Нагадаємо, Зеленський раніше анонсував перезавантаження Офісу президента.

Також ми писали, що кандидатами на посаду глави Офісу президента були шестеро осіб.