Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Єрмак пішов у відставку — що відомо про топрадника президента

Єрмак пішов у відставку — що відомо про топрадника президента

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 19:18
Зеленський звільнив Єрмака — причини
Андрій Єрмак. Фото: Getty Images

Президент України підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Відомо, що він сам подав у відставку.

Новини.LIVE розповідають, чим запам’ятався перший помічник і топрадник президента та що передувало його звільненню.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про Єрмака

Народився у 1971 році в Києві. Закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Шевченка.

У 1990-х та 2000-х роках він працював у сфері права. Зокрема, юристом і помічником юриста у фірмі "Проксен", яка отримала першу ліцензію на юридичну практику в Україні. Консультував численні міжнародні компанії, які починали роботу в Україні.

Андрій Єрмак
Андрій Єрмак в кабінеті. Фото: Офіс президента

У 1997 році заснував Міжнародну юридичну компанію, яка спеціалізується на захисті авторських прав та інших юридичних послугах.

У 2006–2012 роках був помічником народного депутата від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва.

Вже наприкінці 2010-х Єрмак почав займатися продюсерською діяльністю в кіноіндустрії. Є засновником Garnet International Media Group та продюсував п’ять фільмів.

У травні 2019 року став помічником президента Володимира Зеленського, а з лютого 2021 року очолив Офіс президента.

Зеленський і Єрмак
Володимир Зеленський і Андрій Єрмак. Фото: пресслужба ОП

З 7 жовтня 2019 по 19 червня 2020 був членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". А з червня 2020 — заступником голови Національної ради з питань антикорупційної політики.

У вересні 2022 року він був одним з відповідальних за обмін полонених Азовців на екснардепа Віктора Медведчука в Туреччині.

Також Єрмак входив до української делегації, яка вела перемовини щодо завершення війни.

Зе і Єрмак
Андрій Єрмак і Володимир Зеленський у Римі. Фото: Reuters

Обшуки у Єрмака — що відомо

28 листопада стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро провели обшуки у Єрмака

Правоохоронці зазачили, що обшуки санкціоновані та здійснюються в межах розслідування, проте деталей поки не розголошують.

Сам Єрмак сказав, що не перешкоджатиме слідчим.

Ввечері Зеленський анонсував перезавантаження Офісу президентаНаразі не відомо, хто його очолить. Глава держави анонсував консультації на цю тему.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада звільнила двох міністрів, які фігурували в корупційному скандалі.

Також було звільнено декілька керівників "Енергоатому".

Володимир Зеленський Офіс президента обшуки Андрій Єрмак звільнення
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації