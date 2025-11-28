Відео
Україна
Головна Новини дня НАБУ і САП підтвердили обшуки у Єрмака — яка причина

НАБУ і САП підтвердили обшуки у Єрмака — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 09:05
Обшуки в Андрія Єрмака — НАБУ і САП підтвердили
Обшуки в Андрія Єрмака. Фото: УП

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтвердили інформацію про проведення обшуків у керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це повідомили в НАБУ. 

Читайте також:

Обшуки в Андрія Єрмака

"НАБУ і САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу президента України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Правоохоронці пообіцяли розкрити усі деталі згодом. 

Обшуки в Андрія Єрмака
Скриншот допису НАБУ

Зазначимо, раніше директор НАБУ Семен Кривонос заявляв, що під час розслідування справа "Мідас" про корупцію в енергетичній сфері буде розширюватися і ще будуть нові підозри.

За інформацією ЗМІ, Єрмак може фігурувати у плівках НАБУ щодо справи "Мідас" під псевдонімом "Алі-Баба".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Рустема Умєрова викликали до НАБУ в межах справи Міндіча. Він був як свідок у справі.

Також ми писали, що НАБУ викрило розкрадання 140 млн грн на відновленні Донеччини. Учасники схеми системно завищували вартість робіт, імітували конкуренцію на тендерах та оформлювали фіктивну документацію.

НАБУ обшуки Андрій Єрмак САП розслідування
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
