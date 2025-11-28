Обшуки в Андрія Єрмака — НАБУ і САП підтвердили

Обшуки в Андрія Єрмака. Фото: УП

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтвердили інформацію про проведення обшуків у керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це повідомили в НАБУ.

"НАБУ і САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу президента України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Правоохоронці пообіцяли розкрити усі деталі згодом.

Зазначимо, раніше директор НАБУ Семен Кривонос заявляв, що під час розслідування справа "Мідас" про корупцію в енергетичній сфері буде розширюватися і ще будуть нові підозри.

За інформацією ЗМІ, Єрмак може фігурувати у плівках НАБУ щодо справи "Мідас" під псевдонімом "Алі-Баба".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Рустема Умєрова викликали до НАБУ в межах справи Міндіча. Він був як свідок у справі.

Також ми писали, що НАБУ викрило розкрадання 140 млн грн на відновленні Донеччини. Учасники схеми системно завищували вартість робіт, імітували конкуренцію на тендерах та оформлювали фіктивну документацію.