Главная Новости дня НАБУ и САП подтвердили обыски у Ермака — какая причина

НАБУ и САП подтвердили обыски у Ермака — какая причина

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 09:05
Обыски у Андрея Ермака — НАБУ и САП подтвердили
Обыски у Андрея Ермака. Фото: УП

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердили информацию о проведении обысков у руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщили в НАБУ.

Читайте также:

Обыски у Андрея Ермака

"НАБУ и САП осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя Офиса президента Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования. Правоохранители пообещали раскрыть все детали позже.

Обшуки в Андрія Єрмака
Скриншот сообщения НАБУ

Отметим, ранее директор НАБУ Семен Кривонос заявлял, что в ходе расследования дело "Мидас" о коррупции в энергетической сфере будет расширяться и еще будут новые подозрения.

По информации СМИ, Ермак может фигурировать в пленках НАБУ по делу "Мидас" под псевдонимом "Али-Баба".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Рустема Умерова вызвали в НАБУ в рамках дела Миндича. Он был как свидетель по делу.

Также мы писали, что НАБУ разоблачило хищение 140 млн грн на восстановлении Донецкой области. Участники схемы системно завышали стоимость работ, имитировали конкуренцию на тендерах и оформляли фиктивную документацию.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
