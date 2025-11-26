В прифронтовых городах украли средства на отопление и воду - НАБУ

НАБУ арестовывает преступников. Фото: НАБУ/Telegram

Организованная группа, которую возглавлял руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОГА, присвоила более 140 миллионов гривен, выделенных на обеспечение отоплением и водоснабжением. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, участники схемы системно завышали стоимость работ, имитировали конкуренцию на тендерах и оформляли фиктивную документацию.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в среду, 26 ноября.

Детали расследования

Весной 2023 года участники группы определили перечень объектов, которые должны были восстанавливаться за счет бюджетных средств. Они искусственно завысили стоимость оборудования и работ и создали видимость конкуренции на торгах. Согласно следствию, победу обеспечили подконтрольной компании, фактическое руководство которой осуществлял давний знакомый чиновника. Именно с этой фирмой заключили контракт стоимостью более 200 миллионов гривен на поставку и подключение семи модульных котельных в Селидово и Украинске.

Сообщение НАБУ в Telegram. Фото: скриншот

"И хотя сами котельные поставили, подключили из них только две, но и те не работали из-за нехватки", — сообщили в НАБУ.

Следующий этап преступной схемы организаторы реализовали в Святогорске под предлогом восстановления водоснабжения и водоотведения. Средства перечислялись за работы, которые либо не выполнялись полностью, либо делались примитивным способом без проектов и разрешений.

Чтобы скрыть незаконные действия, они подделывали акты выполненных работ, затягивали сроки выполнения договоров и давили на руководителей коммунальных предприятий, заставляя принимать недоделанные объекты. В результате государству нанесли ущерб более чем на 140 миллионов гривен. Жители прифронтовых городов остались без тепла и воды посреди зимы.

