Главная Новости дня Строительство фортификаций — сколько нарушений расследует НАБУ

Строительство фортификаций — сколько нарушений расследует НАБУ

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 19:58
обновлено: 19:58
НАБУ расследует многочисленные злоупотребления на строительстве фортификаций
Семен Кривонос. Фото: УНИАН

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос рассказал о делах о возможных злоупотреблениях во время сооружений фортификаций. По его словам, ведомство ведет более десяти уголовных производств.

Об этом Семен Кривонос сообщил во время заседания Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, передает "Укринформ" во вторник, 25 ноября.

Читайте также:

Злоупотребления на строительстве фортификаций

"У нас есть ряд уголовных производств по злоупотреблениям на строительстве фортификаций", — отметил Кривонос.

По его словам, НАБУ также расследует дело возможного злоупотребления при строительстве фортификаций в Донецкой области Полтавской ОВА, когда ее возглавлял Филипп Пронин.

"Мы провели ряд обысков. Дополнительных комментариев предоставить не могу из-за тайны досудебного расследования. Мы будем проводить экспертизы для подсчета возможного потенциального размера ущерба. Сейчас что-то говорить об этом рано", — говорит глава НАБУ.

Коррупция в энергетике

Кривонос сообщил, что в рамках дела "Мидас" по коррупции в энергетике будут объявлены новые подозрения. По его словам, появятся новые подозреваемые, а дело будет расширяться.

Глава НАБУ отметил, что следствие установило поступление средств не только из энергетического сектора, но и из других отраслей

"Но энергетика, по моему мнению, была наиболее приоритетной, потому что она — наиболее "темная" на сегодня в части регулирования, как оказывается. Так же сопоставляются даты разговоров с датами транзакций и в дальнейшем будут направляться соответствующие процессуальные документы — международно-правовая помощь — в другие страны, чтобы раскрыть все финансовые операции", — рассказал Кривонос.

Кривонос сообщил, что сейчас продолжается взаимодействие с международными партнерами для налаживания эффективного сотрудничества и возвращения украденных активов из-за рубежа.

Напомним, в "бэк-офисе" подозреваемых по делу "Мидас" обнаружили 527 справок на детективов НАБУ и различных должностных лиц. Фигуранты отслеживали их деятельность и передвижения по Киеву.

А недавно Украина объявила в розыск бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые являются фигурантами дела "Мидас".

НАБУ коррупция расследование энергетика фортификации Семен Кривонос
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
