Головна Новини дня Неякісне будівництво фортифікацій — скільки справ розслідує НАБУ

Неякісне будівництво фортифікацій — скільки справ розслідує НАБУ

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 19:58
Оновлено: 19:58
НАБУ розслідує численні зловживання на будівництві фортифікацій
Семен Кривонос. Фото: УНІАН

Очільник Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос розповів про справи щодо можливих зловживань під час споруджень фортифікацій. За його словами, відомство веде понад десять кримінальних проваджень.

Про це Семен Кривонос повідомив під час засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики, передає "Укрінформ" у вівторок, 25 листопада.

Читайте також:

Зловживання на будівництві фортифікацій

"У нас є низка кримінальних проваджень щодо зловживань на будівництві фортифікацій", — зазначив Кривонос.

За його словами, НАБУ також розслідує справу можливого зловживання під час будівництва фортифікацій у Донецькій області Полтавською ОВА, коли її очолював Філіп Пронін.

"Ми провели низку обшуків. Додаткових коментарів надати не можу через таємницю досудового розслідування. Ми будемо проводити експертизи для підрахування можливого потенційного розміру збитків. Зараз щось говорити про це зарано", — каже очільник НАБУ.

Корупція в енергетиці

Кривонос повідомив, що у межах справи "Мідас" щодо корупції в енергетиці будуть оголошені нові підозри. За його словами, зʼявляться нові підозрювані, а справа буде розширятися. 

Очільник НАБУ зазначив, що слідство встановило надходження коштів не лише з енергетичного сектору, а й з інших галузей

"Але енергетика, на мою думку, була найбільш пріоритетною, бо вона — найбільш "темна" на сьогодні у частині регулювання, як виявляється. Так само співставляються дати розмов з датами транзакцій і у подальшому будуть надсилатися відповідні процесуальні документи — міжнародно-правова допомога — до інших країн, щоб розкрити всі фінансові операції", — розповів Кривонос.

Кривонос повідомив, що зараз триває взаємодія з міжнародними партнерами для налагодження ефективної співпраці та повернення вкрадених активів з-за кордону.

Нагадаємо, у "бек-офісі" підозрюваних у справі "Мідас" виявили 527 довідок на детективів НАБУ та різних посадовців. Фігуранти відстежували їхню діяльність і пересування по Києву.

А нещодавно Україна оголосила в розшук бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які є фігурантами справи "Мідас".

НАБУ корупція розслідування енергетика фортифікації Семен Кривонос
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
