Україна
У фігурантів "Мідаса" знайшли понад 500 досьє на впливових осіб

У фігурантів "Мідаса" знайшли понад 500 досьє на впливових осіб

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 14:50
Оновлено: 15:04
Корупція в енергетиці — фігуранти збирали досьє на детективів НАБУ, міністрів та журналістів
Працівники НАБУ. Фото: УНІАН

У "бек-офісі" підозрюваних у справі "Мідас" знайшли 527 довідок на детективів НАБУ та різних посадовців. Фігуранти стежили за їхньою діяльністю та пересуванням по Києву з використанням бази "Безпечне місто".

Про це розповів детектив НАБУ Олександр Абакумов під час засідання парламентського Комітету з питань антикорупційної політики у вівторок, 25 листопада.

Читайте також:

 

Зокрема, довідки стосувалися:

  • 15 детективів НАБУ;
  • 16 чинних народних депутатів, зокрема члени Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна та Ярослав Железняк;
  • 18 міністрів та їхніх заступників;
  • дев'ять співробітників СБУ;
  • десятьох журналістів;
  • ексголови "Укренерго" та ексочільника "Нафтогазу".

Крім того, деяку інформацію збирали із закритих баз даних. Про це свідчить те, що на частині довідок є позначка "звіт сформовано виключно для внутрішнього користування без права на розповсюдження".

"Щодо співробітників НАБУ ми бачимо тенденцію. Наприклад, я підписую запит на "Енергоатом" щодо витребовування окремих документів 22 січня 2025 року. 30-го у цієї злочинної організації вже є профіль на мене", — сказав Абакумов.

Крім того, зазначається, що частину знайдених файлів сформували 17 липня 2025 року — ще до масових обшуків, які відбулися в НАБУ. Того ж дня були створені досьє на кількох детективів, які згодом отримали підозри від інших правоохоронних органів. У довідках містилися дані з закритих державних баз: адреси проживання, контактні телефони, паспортні дані, інформація про родичів та їхні ідентифікаційні коди.

Нагадаємо, що досі ще не опубліковані всі матеріали справи "Мідас". Очільник НАБУ Семен Кривонос пояснив чому.

Також у справі про корупцію в Енергоатомі ДБР відкрило провадження проти декількох своїх працівників.

НАБУ журналісти корупція Кримінал енергетика
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
