Операція "Мідас" — чому не опубліковано всі матеріали справи

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 12:47
Оновлено: 13:30
Семен Кривонос пояснив, чому НАБУ не публікує всі матеріали справи про Міндіча
Семен Кривонос. Фото: Державна інспекція архітектури та містобудування України

Національне антикорупційне бюро не опублікувало всі матеріали операції "Мідас". Причина: слідчі ще опрацьовують деякі матеріали справи.

Про це заявив очільник НАБУ Семен Кривонос під час засідання Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки у понеділок, 17 листопада.

Читайте також:

Пояснення Кривоноса

"Ми продемонстрували частину записів, які стосуються окремих епізодів вчинення злочинів цією злочинною організацією. Ми не зупинилися. І питання зараз не в публікації окремих плівок, а у встановленні всіх обставин вчинення всіх злочинів", — сказав він.

Зокрема, правоохоронці встановлюють з яких сфер надходили кошти, які фігурують у справі, та кому вони видавалися.

"У результаті обшуків і первинних слідчих дій, ми отримали певну кількість матеріалів, цифрових носіїв, телефонів, власне первинної бухгалтерської документації, яку тепер слідчим потрібно проаналізувати в повному обсязі і надати оцінку. Тобто зараз стоїть питання встановлення всіх обставин злочину", — додав він.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо про масштабну операцію НАБУ "Мідас". Учасники злочинної організації створили масштабну схему впливу на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на Енергоатом.

Вони систематично отримували хабарі від контрагентів Енергоатому у розмірі до 15% від вартості контрактів. Кошти легалізовували через офіс колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача. Таким чином вони "відмили" близько 100 млн доларів.

Згодом НАБУ розкрило імена фігурантів. Серед них бізнесмен Міндіч.

Крім того, у цій справі фігурують чотири міністри, серед них двоє зараз займають ці посади.

Комітет Ради вже ухвалив рішення щодо звільнення однієї із фігуранток.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
