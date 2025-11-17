Семен Кривонос объяснил, почему НАБУ не публикует все материалы дела о Миндиче

Семен Кривонос. Фото: Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины

Национальное антикоррупционное бюро не опубликовало все материалы операции "Мидас". Причина: следователи еще прорабатывают некоторые материалы дела.

Об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос во время заседания Временной следственной комиссии по экономической безопасности в понедельник, 17 ноября.

Объяснение Кривоноса

"Мы продемонстрировали часть записей, касающихся отдельных эпизодов совершения преступлений этой преступной организацией. Мы не остановились. И вопрос сейчас не в публикации отдельных пленок, а в установлении всех обстоятельств совершения всех преступлений", — сказал он.

В частности, правоохранители устанавливают из каких сфер поступали средства, которые фигурируют в деле, и кому они выдавались.

"В результате обысков и первичных следственных действий, мы получили определенное количество материалов, цифровых носителей, телефонов, собственно первичной бухгалтерской документации, которую теперь следователям нужно проанализировать в полном объеме и дать оценку. То есть сейчас стоит вопрос установления всех обстоятельств преступления", — добавил он.

Напомним, 10 ноября стало известно о масштабной операции НАБУ "Мидас". Участники преступной организации создали масштабную схему влияния на стратегические предприятия госсектора, в частности на Энергоатом.

Они систематически получали взятки от контрагентов Энергоатома в размере до 15% от стоимости контрактов. Средства легализировали через офис бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача. Таким образом они "отмыли" около 100 млн долларов.

Впоследствии НАБУ раскрыло имена фигурантов. Среди них бизнесмен Миндич.

Кроме того, в этом деле фигурируют четыре министра, среди них двое сейчас занимают эти должности.

Комитет Рады уже принял решение об увольнении одной из фигуранток.