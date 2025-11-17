Видео
Видео

Главная Новости дня Операция "Мидас" — почему не опубликованы все материалы дела

Операция "Мидас" — почему не опубликованы все материалы дела

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 12:47
обновлено: 12:52
Семен Кривонос объяснил, почему НАБУ не публикует все материалы дела о Миндиче
Семен Кривонос. Фото: Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины

Национальное антикоррупционное бюро не опубликовало все материалы операции "Мидас". Причина: следователи еще прорабатывают некоторые материалы дела.

Об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос во время заседания Временной следственной комиссии по экономической безопасности в понедельник, 17 ноября.

Читайте также:

Объяснение Кривоноса

"Мы продемонстрировали часть записей, касающихся отдельных эпизодов совершения преступлений этой преступной организацией. Мы не остановились. И вопрос сейчас не в публикации отдельных пленок, а в установлении всех обстоятельств совершения всех преступлений", — сказал он.

В частности, правоохранители устанавливают из каких сфер поступали средства, которые фигурируют в деле, и кому они выдавались.

"В результате обысков и первичных следственных действий, мы получили определенное количество материалов, цифровых носителей, телефонов, собственно первичной бухгалтерской документации, которую теперь следователям нужно проанализировать в полном объеме и дать оценку. То есть сейчас стоит вопрос установления всех обстоятельств преступления", — добавил он.

Напомним, 10 ноября стало известно о масштабной операции НАБУ "Мидас". Участники преступной организации создали масштабную схему влияния на стратегические предприятия госсектора, в частности на Энергоатом.

Они систематически получали взятки от контрагентов Энергоатома в размере до 15% от стоимости контрактов. Средства легализировали через офис бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача. Таким образом они "отмыли" около 100 млн долларов.

Впоследствии НАБУ раскрыло имена фигурантов. Среди них бизнесмен Миндич.

Кроме того, в этом деле фигурируют четыре министра, среди них двое сейчас занимают эти должности.

Комитет Рады уже принял решение об увольнении одной из фигуранток.

НАБУ коррупция сфера энергетики Энергоатом преступление Семен Кривонос
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
