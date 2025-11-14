Увольнение Гринчук — комитет рекомендует Раде голосовать за

Светлана Гринчук. Фото: Facebook Гринчук

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал представление премьер-министра об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Официальная причина: конфликт интересов.

Об этом стало известно во время заседания Комитета в пятницу, 14 ноября.

Реклама

Читайте также:

Решение комитета

Такое решение поддержал 21 нардеп.

Участники комитета проголосовали за документ, который подала премьер-министр Юлия Свириденко.

Соответственно аналогичный проект постановления, который подал нардеп Ярослав Железняк отклонили.

Постановление, поданное Железняком. Фото: скриншот

Напомним, министр Гринчук фигурирует в преступной схеме влияния на стратегические предприятия госсектора, в частности на Энергоатом.

Участники этой схемы систематически получали взятки от контрагентов Энергоатома в размере до 15% от стоимости контрактов. Средства легализировали через офис бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача. Таким образом они "отмыли" около 100 млн долларов.

Всего к преступлению причастны четыре министра.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский определился относительно дальнейшего участия Гринчук в составе СНБО.

Также мы писали, кто может заменить Гринчук в случае увольнения.