Увольнение Гринчук — комитет рекомендует Раде голосовать за

Комитет Рады определился относительно увольнения министра Гринчук
Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал представление премьер-министра об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Официальная причина: конфликт интересов.
Об этом стало известно во время заседания Комитета в пятницу, 14 ноября.
Решение комитета
Такое решение поддержал 21 нардеп.
Участники комитета проголосовали за документ, который подала премьер-министр Юлия Свириденко.
Соответственно аналогичный проект постановления, который подал нардеп Ярослав Железняк отклонили.
Напомним, министр Гринчук фигурирует в преступной схеме влияния на стратегические предприятия госсектора, в частности на Энергоатом.
Участники этой схемы систематически получали взятки от контрагентов Энергоатома в размере до 15% от стоимости контрактов. Средства легализировали через офис бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача. Таким образом они "отмыли" около 100 млн долларов.
Всего к преступлению причастны четыре министра.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский определился относительно дальнейшего участия Гринчук в составе СНБО.
