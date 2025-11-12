Видео
Україна
Видео

Министр энергетики Гринчук подала в отставку

Министр энергетики Гринчук подала в отставку

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 17:08
обновлено: 17:52
Светлана Гринчук подала в отставку - заявление
Светлана Гринчук. Фото: facebook.com/s.grynchuk

Министр энергетики Света Гринчук написала заявление об отставке на фоне коррупционного скандала вокруг "Энергоатома". Она подчеркнула, что нарушений действующего законодательства с ее стороны не было.

Об этом чиновница написала в своей заметке в Facebook в среду, 12 ноября.

Читайте также:

Светлана Гринчук уходит в отставку

В своем обращении бывшая министр высказалась относительно обвинений в свой адрес относительно участия в коррупционной схеме в сфере энергетики и отметила, что со своей стороны не нарушала никаких законов.

"В рамках моей профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства. Таких фактов не может существовать в принципе.
Относительно домыслов, касающихся моих личных отношений - любые спекуляции на эту тему неуместны. Всему должен быть предел. В конце концов, время все расставит на свои места", - написала Гринчук.

Світлана Гринчук йде у відставку
Заявление Светланы Гринчук. Фото: скриншот Facebook

Напомним, что 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости уволить Светлану Грнинчук и министра юстиции Германа Галущенко с должностей.

А также стало известно, что на фоне коррупционного скандала Министерство экономики Украины совместно с G7 приняли решение об обновлении состава наблюдательного совета государственной компании "Энергоатом".

коррупция Минэнерго отставка министр Светлана Гринчук
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
