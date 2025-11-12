Світлана Гринчук подала у відставку — заява

Світлана Гринчук. Фото: facebook.com/s.grynchuk

Міністерка енергетики Світла Гринчук написала заяву про відставку на тлі корупційного скандалу навколо "Енергоатому". Вона наголосила, що порушень чинного законодавства з її боку не було.

Про це посадовиця написала в своєму дописі у Facebook у середу, 12 листопада.

Світлана Гринчук йде у відставку

У своєму звернені колишня міністерка висловилася щодо обвинувачень на свою адресу щодо участі в корупційній схемі в сфері енергетики та наголосила що зі свого боку не порушувала жодних законів.

"У межах моєї професійної діяльності не було жодних порушень законодавства. Таких фактів не може існувати в принципі.

Щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків — будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа. Зрештою, час все розставить на свої місця", — написала Гринчук.

Заява Світлани Гринчук. Фото: скриншот Facebook

Нагадаємо, що 12 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність звільнити Світлану Грнинчук міністра юстиції Германа Галущенка з посад.

А також стало відомо, що на тлі корупційного скандалу Міністерство економіки України спільно з G7 ухвалили рішення про оновлення складу наглядової ради державної компанії "Енергоатом".