Армия
После отставки Гринчук — кто временно возглавит Минэнерго

После отставки Гринчук — кто временно возглавит Минэнерго

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 20:06
обновлено: 20:35
Николай Колесник станет временным руководителем Министерства энергетики
Николай Колесник. Фото: РБК-Украина

В среду, 12 ноября, министр энергетики Светлана Гринчук написала заявление об отставке. После этого ее обязанности временно будет исполнять заместитель Николай Колесник.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Читайте также:
После отставки Гринчук — кто временно возглавит Минэнерго - фото 1
Пост РБК-Украина. Фото: скриншот

Николай Колесник станет временным руководителем Министерства энергетики

"Заместитель Гринчук будет исполнять обязанности министра энергетики после ее отставки", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, голосование за ее отставку запланировано на 18 ноября.

Напомним, что сегодня Светлана Гринчук заявила о желании уйти в отставку и отметила, что нарушений действующего законодательства с ее стороны не было.

А также в Верховную Раду поступили предложения об увольнении двух членов правительства — Германа Галущенко с должности министра юстиции и Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Инициатором соответствующих представлений стала премьер-министр Юлия Свириденко.

Минэнерго сфера энергетики увольнение кадровые изменения Светлана Гринчук
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
