В среду, 12 ноября, министр энергетики Светлана Гринчук написала заявление об отставке. После этого ее обязанности временно будет исполнять заместитель Николай Колесник.

Николай Колесник станет временным руководителем Министерства энергетики

"Заместитель Гринчук будет исполнять обязанности министра энергетики после ее отставки", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, голосование за ее отставку запланировано на 18 ноября.

Напомним, что сегодня Светлана Гринчук заявила о желании уйти в отставку и отметила, что нарушений действующего законодательства с ее стороны не было.

А также в Верховную Раду поступили предложения об увольнении двух членов правительства — Германа Галущенко с должности министра юстиции и Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Инициатором соответствующих представлений стала премьер-министр Юлия Свириденко.