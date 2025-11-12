Микола Колісник. Фото: РБК-Україна

У середу, 12 листопада, міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку. Після цього її обов’язки тимчасово виконуватиме заступник Микола Колісник.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Пост РБК-Україна. Фото: скриншот

Микола Колісник стане тимчасовим керівником Міністерства енергетики

"Заступник Гринчук виконуватиме обов'язки міністра енергетики після її відставки", — говориться у повідомленні.

Варто зазначити, голосування за її відставку заплановано на 18 листопада.

Нагадаємо, що сьогодні Світла Гринчук заявила про бажання піти у відставку та наголосила, що порушень чинного законодавства з її боку не було.

А також до Верховної Ради надійшли пропозиції щодо звільнення двох членів уряду — Германа Галущенка з посади міністра юстиції та Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики. Ініціатором відповідних подань стала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.