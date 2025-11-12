Відео
Головна Новини дня Уряд вніс до Ради подання про звільненнях двох міністрів

Уряд вніс до Ради подання про звільненнях двох міністрів

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 17:53
Оновлено: 18:23
Корупція в енергетиці — до Ради надійшло подання про звільнення Галущенко та Гринчук
Світлана Гринчук і Герман Галущенко. Фото: Міненерго

До Верховної Ради надійшли подання про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції та Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики. Їх внесла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Про це Свириденко повідомила у середу, 12 листопада.

Допис Юлії Свириденко. Фото: скриншот

Заява Свириденко

"Внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук", — йдеться в повідомленні.

Прем’єрка зазначила, що міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб.

Зазначимо, що Галущенко та Гринчук стали фігурантами справи "Мідас".

Що відомо про справу "Мідас"

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ оголосило про масштабну операцію НАБУ "Мідас". Учасники злочинної організації створили масштабну схему впливу на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на Енергоатом.

Зловмисники систематично отримували хабарі від контрагентів Енергоатому у розмірі до 15% від вартості контрактів. Кошти легалізовували через офіс колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача. Таким чином вони "відмили" близько 100 млн доларів.

Згодом було оприлюднено імена фігурантів. Серед них бізнесмен Міндіч.

Також у цій справі фігурують чотири міністри.

Нагадаємо, 12 листопада президент Володимир Зеленський оголосив, що діючих міністрів, які фігурують у корупційній схемі, відсторонять від роботи.

Також сьогодні суд обрав запобіжний захід виконавчому директору з безпеки Енергоатому, а також ексраднику Галущенка.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
