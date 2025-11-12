Коррупция в энергетике — в Раду поступило представление об увольнении Галущенко и Гринчук

Светлана Гринчук и Герман Галущенко. Фото: Минэнерго

В Верховную Раду поступили представления об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции и Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Их внесла премьер-министр Юлия Свириденко.

Об этом Свириденко сообщила в среду, 12 ноября.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Юлии Свириденко. Фото: скриншот

Заявление Свириденко

"Внесла на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук", — говорится в сообщении.

Премьер отметила, что министры подали свои заявления в определенный законом способ.

Отметим, что Галущенко и Гринчук стали фигурантами дела "Мидас".

Что известно о деле "Мидас"

Напомним, 10 ноября НАБУ объявило о масштабной операции НАБУ "Мидас". Участники преступной организации создали масштабную схему влияния на стратегические предприятия госсектора, в частности на Энергоатом.

Злоумышленники систематически получали взятки от контрагентов Энергоатома в размере до 15% от стоимости контрактов. Средства легализировали через офис бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача. Таким образом они "отмыли" около 100 млн долларов.

Впоследствии были обнародованы имена фигурантов. Среди них бизнесмен Миндич.

Также в этом деле фигурируют четыре министра.

Напомним, 12 ноября президент Владимир Зеленский объявил, что действующих министров, которые фигурируют в коррупционной схеме, отстранят от работы.

Также сегодня суд избрал меру пресечения исполнительному директору по безопасности "Энергоатома", а также экс-советнику Галущенко.