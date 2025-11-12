Коррупция в энергетике — в Раду поступило представление об увольнении Галущенко и Гринчук

Правительство внесло представление об увольнениях двух министров
В Верховную Раду поступили представления об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции и Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Их внесла премьер-министр Юлия Свириденко.
Об этом Свириденко сообщила в среду, 12 ноября.
Заявление Свириденко
"Внесла на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук", — говорится в сообщении.
Премьер отметила, что министры подали свои заявления в определенный законом способ.
Отметим, что Галущенко и Гринчук стали фигурантами дела "Мидас".
Что известно о деле "Мидас"
Напомним, 10 ноября НАБУ объявило о масштабной операции НАБУ "Мидас". Участники преступной организации создали масштабную схему влияния на стратегические предприятия госсектора, в частности на Энергоатом.
Злоумышленники систематически получали взятки от контрагентов Энергоатома в размере до 15% от стоимости контрактов. Средства легализировали через офис бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача. Таким образом они "отмыли" около 100 млн долларов.
Впоследствии были обнародованы имена фигурантов. Среди них бизнесмен Миндич.
Также в этом деле фигурируют четыре министра.
Напомним, 12 ноября президент Владимир Зеленский объявил, что действующих министров, которые фигурируют в коррупционной схеме, отстранят от работы.
Также сегодня суд избрал меру пресечения исполнительному директору по безопасности "Энергоатома", а также экс-советнику Галущенко.
