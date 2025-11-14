Звільнення Гринчук - комітет рекомендує Раді голосувати за

Термінова новина

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав подання премʼєр-міністра щодо звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики. Офіційна причина: конфлікт інтересів.

Про це стало відомо під час засідання Комітету в п’ятницю, 14 листопада.

Рішення комітету

Таке рішення підтримав 21 нардеп.

Учасники комітету проголосували за документ, який подала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Відповідно аналогічний проєкт постанови, який подав нардеп Ярослав Железняк відхилили.

Постанова, подана Железняком. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністерка Гринчук фігурує у злочинній схемі впливу на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на Енергоатом.

Учасники цієї схеми систематично отримували хабарі від контрагентів Енергоатому у розмірі до 15% від вартості контрактів. Кошти легалізовували через офіс колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача. Таким чином вони "відмили" близько 100 млн доларів.

Загалом до злочину причетні чотири міністри.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський визначився щодо подальшої участі Гринчук у складі РНБО.

Також ми писали, хто може замінити Гринчук у випадку звільнення.