Гарман Галущенко та Світлана Гринчук виведені зі складу РНБО

Міністра юстиції Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук вивели зі складу Ради національної безпеки і оборони. Відповідний указ підписав Президент Володимир Зеленський.

Указ №845/2025 оприлюднений на сайті глави держави.

"На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Г.Галущенка та С.Гринчук", — йдеться у документі.

Що передувало

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ проводило обшуки у Германа Галущенка. Він причетний до корупційної схеми у сфері енергетики, яку організував бізнесмен Тимур Міндіч.

Після цього до Ради подали постанови про звільнення декількох міністрів. Йдеться про Світлану Гринчук та Германа Галущенка.

Вже 12 листопада уряд відсторонив Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції. У Кабміні зазначили, що це рішення має забезпечити стабільність роботи міністерства та ефективне виконання його функцій.

Сам міністр наголосив, що підтримує цивілізований підхід до розслідування та готовий доводити свою правоту у правовому полі.

На тлі корупційного скандалу подала у відставку і Світлана Гринчук. Водночас вона наголосила, що порушень чинного законодавства з її боку не було.