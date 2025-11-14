Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский вывел из состава СНБО Гринчук и Галущенко

Зеленский вывел из состава СНБО Гринчук и Галущенко

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 15:24
обновлено: 15:43
Гарман Галущенко и Светлана Гринчук выведены из состава СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук вывели из состава Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Зеленский.

Указ №845/2025 обнародован на сайте главы государства.

Реклама
Читайте также:

Вывод Галущенко и Гринчук из состава СНБО

"На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Г.Галущенко и С.Гринчук", — говорится в документе.

Что предшествовало

Напомним, 10 ноября НАБУ проводило обыски у Германа Галущенко. Он причастен к коррупционной схеме в сфере энергетики, которую организовал бизнесмен Тимур Миндич.

После этого в Раду подали постановления об увольнении нескольких министров. Речь идет о Светлане Гринчук и Германе Галущенко.

Уже 12 ноября правительство отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. В Кабмине отметили, что это решение должно обеспечить стабильность работы министерства и эффективное выполнение его функций.

Сам министр подчеркнул, что поддерживает цивилизованный подход к расследованию и готов доказывать свою правоту в правовом поле.

На фоне коррупционного скандала подала в отставку и Светлана Гринчук. В то же время она подчеркнула, что нарушений действующего законодательства с ее стороны не было.

Владимир Зеленский Герман Галущенко скандал коррупция Светлана Гринчук
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации