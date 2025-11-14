Гарман Галущенко и Светлана Гринчук выведены из состава СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук вывели из состава Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Зеленский.

Указ №845/2025 обнародован на сайте главы государства.

Вывод Галущенко и Гринчук из состава СНБО

"На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Г.Галущенко и С.Гринчук", — говорится в документе.

Что предшествовало

Напомним, 10 ноября НАБУ проводило обыски у Германа Галущенко. Он причастен к коррупционной схеме в сфере энергетики, которую организовал бизнесмен Тимур Миндич.

После этого в Раду подали постановления об увольнении нескольких министров. Речь идет о Светлане Гринчук и Германе Галущенко.

Уже 12 ноября правительство отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. В Кабмине отметили, что это решение должно обеспечить стабильность работы министерства и эффективное выполнение его функций.

Сам министр подчеркнул, что поддерживает цивилизованный подход к расследованию и готов доказывать свою правоту в правовом поле.

На фоне коррупционного скандала подала в отставку и Светлана Гринчук. В то же время она подчеркнула, что нарушений действующего законодательства с ее стороны не было.