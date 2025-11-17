Корупція в Енергоатомі — співробітники ДБР підозрюються в отриманні хабаря

Богдан Чобіток. Фото: кадр із відео

Державне бюро розслідувань порушило два кримінальні провадження щодо можливого отримання хабаря та ймовірного перевищення повноважень співробітниками відомства у справі про корупцію в Енергоатомі. Матеріали передали до Головного слідчого управління ДБР.

Про це сказав керівник управління внутрішнього контролю ДБР Богдан Чобіток під час засідання Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки у понеділок, 17 листопада.

Реклама

Читайте також:

Генпрокуратура досі не цікавилась матеріалами операції "Мідас"

"Ми одразу відреагували на інформацію, яка була оголошена прокурором під час обрання запобіжного заходу одному з фігурантів справи. Ми зібрали матеріали та передали до Головного слідчого управління ДБР і 14 листопада порушили два кримінальні провадження за фактами можливого отримання неправомірної вигоди з боку працівників ДБР, а також за фактом можливого перевищення влади або службових повноважень", — сказав Чобіток.

Крім того, керівник НАБУ Семен Кривонос заявив, що є інформація про можливу причетність окремих правоохоронців до передачі даних злочинній організації. При цьому Офіс генпрокурора не звертався за матеріалами операції "Мідас" до Бюро.

"Керівник внутрішнього контролю НАЗК направив запит буквально за кілька днів після того, як було оприлюднено... Було робоче спілкування з керівництвом ДБР щодо підготовки документів і запиту на проведення слідчих дій", — розповів Кривонос.

Водночас керівник САП Олександр Клименко зазначив, що до їхнього відомства звернень ще не було.

Нагадаємо, що фігуранти справи "Мідас" вели спостереження за працівниками НАБУ.

Очільник НАБУ пояснив, чому Бюро не оприлюднює усі записи з операції.

Крім того, сьогодні, 17 листопада, головний детектив НАБУ звернувся до учасників злочинної схеми.