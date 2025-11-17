Справа Мідас — НАБУ закликає усіх причетних з’явитися в Бюро

Корупція в Енергоатомі — НАБУ зробило важливе звернення
У Національному антикорупційному бюро заявили, що мають достатньо інформації про осіб, які причетні до корупції в Енергоатомі. Та закликали їх самостійно прийти до Бюро.
Про це заявив головний детектив НАБУ по справі масштабної корупції в енергетиці Олександр Абакумов під час засідання Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки у понеділок, 17 листопада.
Справа Мідас — НАБУ анонсувало багато нових записів
Абакумов зазначив, що до цих злочинних схем було залучено багато контрагентів.
"Ми знаємо контрагентів Енергоатому, постачальників, які мали справу з цією злочинною організацією, які потерпіли від їх дій... У нас дуже багато записів... І рано чи пізно ми до всіх, хто в нас є залучений до цієї злочинної діяльності, прийдемо з відповідними питаннями", — додав він.
Нагадаємо, фігуранти справи "Мідас" стежили за детективами НАБУ.
Крім того, НАБУ не опублікувало всі матеріали справи "Мідас". Очільник Бюро пояснив чому.
