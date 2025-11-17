Відео
Головна Новини дня Корупція в Енергоатомі — НАБУ зробило важливе звернення

Корупція в Енергоатомі — НАБУ зробило важливе звернення

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 15:30
Оновлено: 15:30
Справа Мідас — НАБУ закликає усіх причетних з’явитися в Бюро
Олександр Абакумов. Фото: кадр із відео

У Національному антикорупційному бюро заявили, що мають достатньо інформації про осіб, які причетні до корупції в Енергоатомі. Та закликали їх самостійно прийти до Бюро.

Про це заявив головний детектив НАБУ по справі масштабної корупції в енергетиці Олександр Абакумов під час засідання Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки у понеділок, 17 листопада.

Справа Мідас — НАБУ анонсувало багато нових записів

Абакумов зазначив, що до цих злочинних схем було залучено багато контрагентів.

"Ми знаємо контрагентів Енергоатому, постачальників, які мали справу з цією злочинною організацією, які потерпіли від їх дій... У нас дуже багато записів... І рано чи пізно ми до всіх, хто в нас є залучений до цієї злочинної діяльності, прийдемо з відповідними питаннями", — додав він.

Нагадаємо, фігуранти справи "Мідас" стежили за детективами НАБУ.

Крім того, НАБУ не опублікувало всі матеріали справи "Мідас". Очільник Бюро пояснив чому.

НАБУ корупція сфера енергетики Енергоатом злочин
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
