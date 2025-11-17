За детективами НАБУ фігуранти Мідас слідкували через систему Безпечне місто

Співробітники НАБУ. Фото: Укрінформ

Очільник Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив про тиск на своїх працівників. Зокрема, фігуранти справи "Мідас" стежили за ними через систему "Безпечне місто".

Про це Кривонос заявив п ід час засідання Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки у понеділок, 17 листопада.

За детективами слідкували через систему "Безпечне місто"

Кривонос повідомив, що "незрозумілі люди" отримали доступ до столичної системи відеоспостереження "Безпечне місто" для того, щоб слідкувати за працівниками Бюро.

Також вони відслідковують у реєстрах інформацію над якою працює НАБУ.

"Я вже скільки народних депутатів прошу: закрийте цю діру, де працівники інших правоохоронних органів бачать наші ухвали і дивляться на кого ми обшуки взяли. Оце і є тиск", — додав Кривонос.

Довідка

"Безпечне місто" — це комплексна система відеоспостереження та безпеки. Це інтегрована система, що об'єднує відеофіксацію, інтелектуальну аналітику, управління комунальними службами, поліцією та ДСНС для покращення громадської безпеки, запобігання злочинам та швидкого реагування на них.

Камери встановлені на стратегічних об'єктах та вулицях.

Нагадаємо, Кривонос під час засідання також пояснив, чому НАБУ не опублікувало всі матеріали справи "Мідас".

Крім того, сьогодні комітет Ради визначився щодо звільнення одного з міністрів, який фігурує у корупційній схемі Енергоатома.