За детективами НАБУ фигуранты Мидас следили через систему Безопасный город

Фигуранты дела "Мидас" следили за детективами НАБУ — детали
Глава Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос заявил о давлении на своих сотрудников. В частности, фигуранты дела "Мидас" следили за ними через систему "Безопасный город".
Об этом Кривонос заявил пид время заседания Временной следственной комиссии по экономической безопасности в понедельник, 17 ноября.
За детективами следили через систему "Безопасный город"
Кривонос сообщил, что "непонятные люди" получили доступ к столичной системе видеонаблюдения "Безопасный город" для того, чтобы следить за работниками Бюро.
Также они отслеживают в реестрах информацию, над которой работает НАБУ.
"Я уже сколько народных депутатов прошу: закройте эту дыру, где работники других правоохранительных органов видят наши постановления и смотрят на кого мы обыски взяли. Это и есть давление", — добавил Кривонос.
Справка
"Безопасный город" — это комплексная система видеонаблюдения и безопасности. Это интегрированная система, объединяющая видеофиксацию, интеллектуальную аналитику, управление коммунальными службами, полицией и ГСЧС для улучшения общественной безопасности, предотвращения преступлений и быстрого реагирования на них.
Камеры установлены на стратегических объектах и улицах.
Напомним, Кривонос во время заседания также объяснил, почему НАБУ не опубликовало все материалы дела "Мидас".
Кроме того, сегодня комитет Рады определился относительно увольнения одного из министров, который фигурирует в коррупционной схеме Энергоатома.
