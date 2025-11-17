За детективами НАБУ фигуранты Мидас следили через систему Безопасный город

Сотрудники НАБУ. Фото: Укрінформ

Глава Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос заявил о давлении на своих сотрудников. В частности, фигуранты дела "Мидас" следили за ними через систему "Безопасный город".

Об этом Кривонос заявил п ид время заседания Временной следственной комиссии по экономической безопасности в понедельник, 17 ноября.

За детективами следили через систему "Безопасный город"

Кривонос сообщил, что "непонятные люди" получили доступ к столичной системе видеонаблюдения "Безопасный город" для того, чтобы следить за работниками Бюро.

Также они отслеживают в реестрах информацию, над которой работает НАБУ.

"Я уже сколько народных депутатов прошу: закройте эту дыру, где работники других правоохранительных органов видят наши постановления и смотрят на кого мы обыски взяли. Это и есть давление", — добавил Кривонос.

Справка

"Безопасный город" — это комплексная система видеонаблюдения и безопасности. Это интегрированная система, объединяющая видеофиксацию, интеллектуальную аналитику, управление коммунальными службами, полицией и ГСЧС для улучшения общественной безопасности, предотвращения преступлений и быстрого реагирования на них.

Камеры установлены на стратегических объектах и улицах.

Напомним, Кривонос во время заседания также объяснил, почему НАБУ не опубликовало все материалы дела "Мидас".

