Україна
Комитет Рады определился относительно увольнения Галущенко

Комитет Рады определился относительно увольнения Галущенко

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 14:02
обновлено: 14:22
Уволит ли Рада Галущенко с должности министра юстиции
Герман Галущенко. Фото: пресс-служба Минэнерго

Комитет по вопросам правовой политики Верховной Рады принял решение об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко, который фигурирует в операции "Мидас". Нардепам предлагают принять отставку чиновника.

Об этом сообщает пресс-служба парламента в понедельник, 17 ноября.

Сообщение пресс-службы ВРУ. Фото: скриншот

Решение комитета

"Вынести вопрос отставки министра юстиции Германа Галущенко на рассмотрение Верховной Рады", — говорится в сообщении.

Участники комитета проголосовали за документ, который подала премьер-министр Юлия Свириденко.

Аналогичный проект постановления, который подал нардеп Ярослав Железняк, отклонили.

Заявление Галущенко об отставке поступило в Верховную Раду 12 ноября 2025 года.

Напомним, что Галущенко фигурирует в преступной схеме в сфере энергетики, которую организовал бизнесмен Тимур Миндич. Средства легализировали через офис бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача.

12 ноября правительство отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра.

Кроме Галущенко в деле фигурирует еще один действующий министр. Ее увольнение тоже Комитет рекомендовал принять Раде.

Иванна Чайка
Автор:
Иванна Чайка
