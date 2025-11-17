Уволит ли Рада Галущенко с должности министра юстиции

Комитет Рады определился относительно увольнения Галущенко
Комитет по вопросам правовой политики Верховной Рады принял решение об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко, который фигурирует в операции "Мидас". Нардепам предлагают принять отставку чиновника.
Об этом сообщает пресс-служба парламента в понедельник, 17 ноября.
Решение комитета
"Вынести вопрос отставки министра юстиции Германа Галущенко на рассмотрение Верховной Рады", — говорится в сообщении.
Участники комитета проголосовали за документ, который подала премьер-министр Юлия Свириденко.
Аналогичный проект постановления, который подал нардеп Ярослав Железняк, отклонили.
Заявление Галущенко об отставке поступило в Верховную Раду 12 ноября 2025 года.
Напомним, что Галущенко фигурирует в преступной схеме в сфере энергетики, которую организовал бизнесмен Тимур Миндич. Средства легализировали через офис бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача.
12 ноября правительство отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра.
Кроме Галущенко в деле фигурирует еще один действующий министр. Ее увольнение тоже Комитет рекомендовал принять Раде.
