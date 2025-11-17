Чи звільнить Рада Галущенка з посади міністра юстиції

Термінова новина

Комітет з питань правової політики Верховної Ради ухвалив рішення щодо звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка, який фігурує в операції "Мідас". Нардепам пропонують прийняти відставку урядовця.

Про це повідомляє пресслужба парламенту у понеділок, 17 листопада.

Рішення комітету

"Винести питання відставки міністра юстиції Германа Галущенка на розгляд Верховної Ради", – йдеться в повідомленні.

Учасники комітету проголосували за документ, який подала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Аналогічний проєкт постанови, який подав нардеп Ярослав Железняк, відхилили.

Заява Галущенка про відставку надійшла до Верховної Ради 12 листопада 2025 року.

