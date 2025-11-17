Видео
Коррупция в Энергоатоме — НАБУ сделало важное обращение

Дата публикации 17 ноября 2025 15:30
обновлено: 16:01
Дело Мидас — НАБУ призывает всех причастных явиться в Бюро
Александр Абакумов. Фото: кадр из видео

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что имеют достаточно информации о лицах, причастных к коррупции в Энергоатоме. И призвали их самостоятельно прийти в Бюро.

Об этом заявил главный детектив НАБУ по делу масштабной коррупции в энергетике Александр Абакумов во время заседания Временной следственной комиссии по экономической безопасности в понедельник, 17 ноября.

Абакумов отметил, что к этим преступным схемам было привлечено много контрагентов.

"Мы знаем контрагентов Энергоатома, поставщиков, которые имели дело с этой преступной организацией, которые пострадали от их действий... У нас очень много записей... И рано или поздно мы ко всем, кто у нас привлечен к этой преступной деятельности, придем с соответствующими вопросами", — добавил он.

Напомним, фигуранты дела "Мидас" следили за детективами НАБУ.

Кроме того, НАБУ не опубликовало все материалы дела "Мидас". Глава Бюро объяснил почему.

НАБУ коррупция сфера энергетики Энергоатом преступление
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
