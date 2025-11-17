Дело Мидас — НАБУ призывает всех причастных явиться в Бюро

Александр Абакумов. Фото: кадр из видео

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что имеют достаточно информации о лицах, причастных к коррупции в Энергоатоме. И призвали их самостоятельно прийти в Бюро.

Об этом заявил главный детектив НАБУ по делу масштабной коррупции в энергетике Александр Абакумов во время заседания Временной следственной комиссии по экономической безопасности в понедельник, 17 ноября.

Абакумов отметил, что к этим преступным схемам было привлечено много контрагентов.

"Мы знаем контрагентов Энергоатома, поставщиков, которые имели дело с этой преступной организацией, которые пострадали от их действий... У нас очень много записей... И рано или поздно мы ко всем, кто у нас привлечен к этой преступной деятельности, придем с соответствующими вопросами", — добавил он.

