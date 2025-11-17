Коррупция в Энергоатоме — сотрудники ГБР подозреваются в получении взятки

Операция "Мидас" — ГБР возбудило дело против своих работников
Государственное бюро расследований возбудило два уголовных производства относительно возможного получения взятки и вероятного превышения полномочий сотрудниками ведомства по делу о коррупции в Энергоатоме. Материалы передали в Главное следственное управление ГБР.
Об этом сказал руководитель управления внутреннего контроля ГБР Богдан Чобиток во время заседания Временной следственной комиссии по экономической безопасности в понедельник, 17 ноября.
Генпрокуратура до сих пор не интересовалась материалами операции "Мидас"
"Мы сразу отреагировали на информацию, объявленную прокурором во время избрания меры одному из фигурантов дела. Мы собрали материалы и передали в Главное следственное управление ГБР и 14 ноября возбудили два уголовных производства по фактам возможного получения неправомерной выгоды со стороны работников ДБР, а также по факту возможного превышения власти или служебных полномочий", — сказал Чобиток.
Кроме того, руководитель НАБУ Семен Кривонос заявил, что есть информация о возможной причастности отдельных правоохранителей к передаче данных преступной организации. При этом Офис генпрокурора не обращался за материалами операции "Мидас" в Бюро.
"Руководитель внутреннего контроля НАПК направил запрос буквально через несколько дней после того, как было обнародовано... Было рабочее общение с руководством ГБР по подготовке документов и запроса на проведение следственных действий", — рассказал Кривонос.
В то же время руководитель САП Александр Клименко отметил, что в их ведомство обращений еще не было.
Напомним, что фигуранты дела "Мидас" вели наблюдение за работниками НАБУ.
Глава НАБУ объяснил, почему Бюро не обнародует все записи с операции.
Кроме того, сегодня, 17 ноября, главный детектив НАБУ обратился к участникам преступной схемы.
Читайте Новини.LIVE!