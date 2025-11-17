Видео
Операция "Мидас" — ГБР возбудило дело против своих работников

Операция "Мидас" — ГБР возбудило дело против своих работников

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 17:57
обновлено: 17:57
Коррупция в Энергоатоме — сотрудники ГБР подозреваются в получении взятки
Богдан Чобиток. Фото: кадр из видео

Государственное бюро расследований возбудило два уголовных производства относительно возможного получения взятки и вероятного превышения полномочий сотрудниками ведомства по делу о коррупции в Энергоатоме. Материалы передали в Главное следственное управление ГБР.

Об этом сказал руководитель управления внутреннего контроля ГБР Богдан Чобиток во время заседания Временной следственной комиссии по экономической безопасности в понедельник, 17 ноября.

Читайте также:

Генпрокуратура до сих пор не интересовалась материалами операции "Мидас"

"Мы сразу отреагировали на информацию, объявленную прокурором во время избрания меры одному из фигурантов дела. Мы собрали материалы и передали в Главное следственное управление ГБР и 14 ноября возбудили два уголовных производства по фактам возможного получения неправомерной выгоды со стороны работников ДБР, а также по факту возможного превышения власти или служебных полномочий", — сказал Чобиток.

Кроме того, руководитель НАБУ Семен Кривонос заявил, что есть информация о возможной причастности отдельных правоохранителей к передаче данных преступной организации. При этом Офис генпрокурора не обращался за материалами операции "Мидас" в Бюро.

"Руководитель внутреннего контроля НАПК направил запрос буквально через несколько дней после того, как было обнародовано... Было рабочее общение с руководством ГБР по подготовке документов и запроса на проведение следственных действий", — рассказал Кривонос.

В то же время руководитель САП Александр Клименко отметил, что в их ведомство обращений еще не было.

Напомним, что фигуранты дела "Мидас" вели наблюдение за работниками НАБУ.

Глава НАБУ объяснил, почему Бюро не обнародует все записи с операции.

Кроме того, сегодня, 17 ноября, главный детектив НАБУ обратился к участникам преступной схемы.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
