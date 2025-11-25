Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня У фигурантов "Мидаса" нашли более 500 досье на влиятельных лиц

У фигурантов "Мидаса" нашли более 500 досье на влиятельных лиц

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 14:50
обновлено: 15:04
Коррупция в энергетике — фигуранты собирали досье на детективов НАБУ, министров и журналистов
Работники НАБУ. Фото: УНІАН

В "бэк-офисе" подозреваемых по делу "Мидас" нашли 527 справок на детективов НАБУ и различных должностных лиц. Фигуранты следили за их деятельностью и передвижением по Киеву с использованием базы "Безопасный город".

Об этом рассказал детектив НАБУ Александр Абакумов во время заседания парламентского Комитета по вопросам антикоррупционной политики во вторник, 25 ноября.

Реклама
Читайте также:

 

В частности, справки касались:

  • 15 детективов НАБУ;
  • 16 действующих народных депутатов, в частности члены Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина и Ярослав Железняк;
  • 18 министров и их заместителей;
  • девять сотрудников СБУ;
  • десять журналистов;
  • экс-главы "Укрэнерго" и экс-главы "Нафтогаза".

Кроме того, некоторую информацию собирали из закрытых баз данных. Об этом свидетельствует то, что на части справок есть пометка "отчет сформирован исключительно для внутреннего пользования без права на распространение".

"Относительно сотрудников НАБУ мы видим тенденцию. Например, я подписываю запрос на "Энергоатом" по истребованию отдельных документов 22 января 2025 года. 30-го у этой преступной организации уже есть профиль на меня", — сказал Абакумов.

Кроме того, отмечается, что часть найденных файлов сформировали 17 июля 2025 года — еще до массовых обысков, которые состоялись в НАБУ. В тот же день были созданы досье на нескольких детективов, которые впоследствии получили подозрения от других правоохранительных органов. В справках содержались данные из закрытых государственных баз: адреса проживания, контактные телефоны, паспортные данные, информация о родственниках и их идентификационные коды.

Напомним, что до сих пор еще не опубликованы все материалы дела "Мидас". Глава НАБУ Семен Кривонос объяснил почему.

Также по делу о коррупции в Энергоатоме ГБР открыло производство против нескольких своих работников.

НАБУ журналисты коррупция Криминал энергетика
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации