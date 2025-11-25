Коррупция в энергетике — фигуранты собирали досье на детективов НАБУ, министров и журналистов

Работники НАБУ. Фото: УНІАН

В "бэк-офисе" подозреваемых по делу "Мидас" нашли 527 справок на детективов НАБУ и различных должностных лиц. Фигуранты следили за их деятельностью и передвижением по Киеву с использованием базы "Безопасный город".

Об этом рассказал детектив НАБУ Александр Абакумов во время заседания парламентского Комитета по вопросам антикоррупционной политики во вторник, 25 ноября.

В частности, справки касались:

15 детективов НАБУ;

16 действующих народных депутатов, в частности члены Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина и Ярослав Железняк;

18 министров и их заместителей;

девять сотрудников СБУ;

десять журналистов;

экс-главы "Укрэнерго" и экс-главы "Нафтогаза".

Кроме того, некоторую информацию собирали из закрытых баз данных. Об этом свидетельствует то, что на части справок есть пометка "отчет сформирован исключительно для внутреннего пользования без права на распространение".

"Относительно сотрудников НАБУ мы видим тенденцию. Например, я подписываю запрос на "Энергоатом" по истребованию отдельных документов 22 января 2025 года. 30-го у этой преступной организации уже есть профиль на меня", — сказал Абакумов.

Кроме того, отмечается, что часть найденных файлов сформировали 17 июля 2025 года — еще до массовых обысков, которые состоялись в НАБУ. В тот же день были созданы досье на нескольких детективов, которые впоследствии получили подозрения от других правоохранительных органов. В справках содержались данные из закрытых государственных баз: адреса проживания, контактные телефоны, паспортные данные, информация о родственниках и их идентификационные коды.

Напомним, что до сих пор еще не опубликованы все материалы дела "Мидас". Глава НАБУ Семен Кривонос объяснил почему.

Также по делу о коррупции в Энергоатоме ГБР открыло производство против нескольких своих работников.