У прифронтових містах вкрали кошти на опалення та воду — НАБУ

НАБУ викрило розкрадання 140 млн грн на відновленні Донеччини
Організована група, яку очолював керівник Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА, привласнила понад 140 мільйонів гривень, що були виділені на забезпечення опаленням і водопостачанням. За даними Національного антикорупційного бюро України, учасники схеми системно завищували вартість робіт, імітували конкуренцію на тендерах та оформлювали фіктивну документацію.
Про це повідомила пресслужба НАБУ у середу, 26 листопада.
Деталі розслідування
Навесні 2023 року учасники групи визначили перелік об’єктів, які мали відновлюватися за рахунок бюджетних коштів. Вони штучно завищили вартість обладнання та робіт і створили видимість конкуренції на торгах. Згідно зі слідством, перемогу забезпечили підконтрольній компанії, фактичне керівництво якою здійснював давній знайомий посадовця. Саме з цією фірмою уклали контракт вартістю понад 200 мільйонів гривень на постачання та підключення семи модульних котелень у Селидовому та Українську.
"І хоча самі котельні поставили, підключили з них лише дві, але й ті не працювали через брак", — повідомили НАБУ.
Наступний етап злочинної схеми організатори реалізували у Святогірську під приводом відновлення водопостачання та водовідведення. Кошти перераховувалися за роботи, що або не виконувалися повністю, або робилися примітивним способом без проєктів і дозволів.
Аби приховати незаконні дії, вони підробляли акти виконаних робіт, затягували строки виконання договорів і тиснули на керівників комунальних підприємств, змушуючи приймати недороблені об’єкти. Унаслідок цього державі завдали збитків більш як на 140 мільйонів гривень. Мешканці прифронтових міст залишилися без тепла й води посеред зими.
Нагадаємо, що керівник НАБУ Семен Кривонос повідомив про понад десяток кримінальних проваджень щодо зловживань у процесі будівництва фортифікацій.
Раніше ми також інформували, що слідчі встановили обставини прискореного виїзду фігуранта справи "Мідас" Тимура Міндіча з України.
Читайте Новини.LIVE!