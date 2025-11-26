Видео
Умерова вызвали в НАБУ в рамках дела Миндича, — СМИ

Умерова вызвали в НАБУ в рамках дела Миндича, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 16:49
обновлено: 16:49
Умеров дал показания в НАБУ по делу бэк-офиса Миндича
Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова опросили в Национальном антикоррупционном бюро. Он был как свидетель по делу о бэк-офисе, который организовал бизнесмен Тимур Миндич.

Об этом сообщила пресс-служба Рустема Умерова в комментарии "Украинской правде" в среду, 26 ноября.

Читайте также:

Умерова вызвали в НАБУ

"Рустем Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор был конструктивным, а Умеров ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства.

Известно, что секретаря СНБО опросили 25 ноября.

Напомним, глава НАБУ Семен Кривонос сообщил, что в рамках дела "Мидас" будут объявлены новые подозрения.

Ранее Кривонос сообщил подробности, как бизнесмен Тимур Миндич покинул территорию Украины.

НАБУ коррупция Украина Рустем Умеров Тимур Миндич
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
