Умєров дав свідчення в НАБУ у справі бек-офісу Міндіча

Секретаря Ради національної безпеки та оборони України Рустема Умєрова опитали в Національному антикорупційного бюро. Він був як свідок у справі про бек-офіс, який організував бізнесмен Тимур Міндіч.

Про це повідомила пресслужба Рустема Умєрова у коментарі "Українській правді" у середу, 26 листопада.

Умєрова викликали до НАБУ

"Рустем Умєров був викликаний до НАБУ у статусі свідка для дачі свідчень у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розмова була конструктивною, а Умєров відповів на всі запитання слідства у рамках процесуального законодавства.

Відомо, що секретаря РНБО опитали 25 листопада.

Нагадаємо, очільник НАБУ Семен Кривонос повідомив, що у рамках справи "Мідас" будуть оголошені нові підозри.

Раніше Кривонос повідомив подробиці, як бізнесмен Тимур Міндіч покинув територію України.