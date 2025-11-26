Умєров дав свідчення в НАБУ у справі бек-офісу Міндіча

Умєрова викликали до НАБУ в межах справи Міндіча, — ЗМІ
Секретаря Ради національної безпеки та оборони України Рустема Умєрова опитали в Національному антикорупційного бюро. Він був як свідок у справі про бек-офіс, який організував бізнесмен Тимур Міндіч.
Про це повідомила пресслужба Рустема Умєрова у коментарі "Українській правді" у середу, 26 листопада.
Умєрова викликали до НАБУ
"Рустем Умєров був викликаний до НАБУ у статусі свідка для дачі свідчень у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що розмова була конструктивною, а Умєров відповів на всі запитання слідства у рамках процесуального законодавства.
Відомо, що секретаря РНБО опитали 25 листопада.
Нагадаємо, очільник НАБУ Семен Кривонос повідомив, що у рамках справи "Мідас" будуть оголошені нові підозри.
Раніше Кривонос повідомив подробиці, як бізнесмен Тимур Міндіч покинув територію України.
