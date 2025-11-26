Відео
Умєрова викликали до НАБУ в межах справи Міндіча, — ЗМІ

Умєрова викликали до НАБУ в межах справи Міндіча, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 16:49
Оновлено: 16:49
Умєров дав свідчення в НАБУ у справі бек-офісу Міндіча
Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

Секретаря Ради національної безпеки та оборони України Рустема Умєрова опитали в Національному антикорупційного бюро. Він був як свідок у справі про бек-офіс, який організував бізнесмен Тимур Міндіч.

Про це повідомила пресслужба Рустема Умєрова у коментарі "Українській правді" у середу, 26 листопада.

Умєрова викликали до НАБУ 

"Рустем Умєров був викликаний до НАБУ у статусі свідка для дачі свідчень у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розмова була конструктивною, а Умєров відповів на всі запитання слідства у рамках процесуального законодавства.

Відомо, що секретаря РНБО опитали 25 листопада.

Нагадаємо, очільник НАБУ Семен Кривонос повідомив, що у рамках справи "Мідас" будуть оголошені нові підозри.

Раніше Кривонос повідомив подробиці, як бізнесмен Тимур Міндіч покинув територію України.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
