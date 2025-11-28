Видео
Главная Новости дня НАБУ и САП проводят обыски у Ермака — детали

НАБУ и САП проводят обыски у Ермака — детали

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 08:19
Андрей Ермак — НАБУ проводит обыски у политика
Руководитель ОПУ Андрей Ермак. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 28 ноября проводят обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Причины пока неизвестны.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Читайте также:

Обыски у Ермака 28 ноября

"НАБУ и САП проводят утром обыски у Андрея Ермака. Если что, готовьтесь защищать НАБУ/САП в случае необходимости", — написал Железняк.

Обшуки у Єрмака 28 листопада
Скриншот сообщения Андрея Ермака

В то же время журналисты Украинской правды сообщили, что присутствовали на месте. Им удалось заснять, как около десяти сотрудников НАБУ и САП пришли на территорию правительственного квартала.

Обшуки в Андрія Єрмака
Обыски у Андрея Ермака. Фото: УП
НАБУ и САП с обысками у Андрея Ермака. Фото: УП

Напомним, 19 ноября НАБУ провело обыски в Гослекслужбе. Следователи также обыскали кабинет руководителя службы Романа Исаенко и изъяли значительное количество документов.

В тот же день обыски прошли в Нафтогазе. НАБУ уточняет, что ни одному лицу в рамках производства не вручали подозрение и никто не был задержан.

НАБУ обыски Андрей Ермак САП политики
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
