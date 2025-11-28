Андрей Ермак — НАБУ проводит обыски у политика

Руководитель ОПУ Андрей Ермак. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 28 ноября проводят обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Причины пока неизвестны.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Обыски у Ермака 28 ноября

"НАБУ и САП проводят утром обыски у Андрея Ермака. Если что, готовьтесь защищать НАБУ/САП в случае необходимости", — написал Железняк.

Скриншот сообщения Андрея Ермака

В то же время журналисты Украинской правды сообщили, что присутствовали на месте. Им удалось заснять, как около десяти сотрудников НАБУ и САП пришли на территорию правительственного квартала.

Обыски у Андрея Ермака. Фото: УП

НАБУ и САП с обысками у Андрея Ермака. Фото: УП

Напомним, 19 ноября НАБУ провело обыски в Гослекслужбе. Следователи также обыскали кабинет руководителя службы Романа Исаенко и изъяли значительное количество документов.

В тот же день обыски прошли в Нафтогазе. НАБУ уточняет, что ни одному лицу в рамках производства не вручали подозрение и никто не был задержан.