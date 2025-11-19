НАБУ провело обыски в Гослекслужбе

Детективы НАБУ проводят обыски. Иллюстративное фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в главном офисе Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Следователи также обыскали кабинет руководителя службы Романа Исаенко и изъяли значительное количество документов.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники на фармрынке.

Обыски в Гослекслужбе

По данным издания, после обысков Исаенко ушел на больничный.

Государственная служба по лекарственным средствам является регуляторным органом, который выдает лицензии на деятельность аптек и проверяет лекарства на соответствие требованиям.

Сейчас официальная причина обысков в НАБУ не озвучена. Источники среди правоохранителей сообщают, что следственные действия могут быть связаны с расследованием незаконного обогащения.

