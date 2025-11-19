Видео
Україна
НАБУ провело обыски в Гослекслужбе — СМИ

НАБУ провело обыски в Гослекслужбе — СМИ

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 22:24
обновлено: 22:24
НАБУ провело обыски в Гослекслужбе
Детективы НАБУ проводят обыски. Иллюстративное фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в главном офисе Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Следователи также обыскали кабинет руководителя службы Романа Исаенко и изъяли значительное количество документов.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники на фармрынке.

Читайте также:

Обыски в Гослекслужбе

По данным издания, после обысков Исаенко ушел на больничный.

Государственная служба по лекарственным средствам является регуляторным органом, который выдает лицензии на деятельность аптек и проверяет лекарства на соответствие требованиям.

Сейчас официальная причина обысков в НАБУ не озвучена. Источники среди правоохранителей сообщают, что следственные действия могут быть связаны с расследованием незаконного обогащения.

Напомним, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели следственные действия в структурных подразделениях группы компаний "Нафтогаз". Обыски были осуществлены в соответствии с судебным решением в рамках досудебного расследования, однако конкретные обстоятельства и предмет расследования пока не обнародуются.

А также Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой начали серию обысков в рамках расследования в энергетической отрасли. Тогда НАБУ начало операцию "Мидас", которая касается коррупции в сфере энергетики. Выяснилось, что контрагенты Энергоатома платили взятки в размере 10-15% от стоимости контрактов преступной организации.

НАБУ обыски лекарства расследование фармацевт
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
